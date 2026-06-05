Entre l’essor de l’intelligence artificielle, la sophistication croissante des cyberattaques et les interrogations autour de la souveraineté numérique, le stockage des informations sensibles s’impose désormais comme un enjeu majeur.
Les spécialistes de la cybersécurité sont unanimes : la protection des données personnelles entre dans une nouvelle ère. Avec l’essor de l’intelligence artificielle, les risques évoluent et se complexifient. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées, elles s’appuient sur des volumes massifs d’informations personnelles disponibles en ligne.
À cela s’ajoute une autre source d’inquiétude, le fait que certains gouvernements puissent accéder aux données détenues par les grandes plateformes numériques. Les services les plus populaires concentrent aujourd’hui une quantité considérable d’informations sensibles, ce qui en fait des cibles stratégiques, autant pour les cybercriminels que pour des acteurs institutionnels.
Dans ce contexte, la vie privée en ligne devient un enjeu central.
Données personnelles et IA : une arme de manipulation massive
Là où un pirate devait autrefois passer des heures à recouper des informations pour construire une attaque crédible, une intelligence artificielle peut désormais accomplir ce travail en quelques secondes.
Anatomie d’une attaque IA en 4 étapes :
- Collecte automatisée : l’IA aspire réseaux sociaux, forums et bases de données ayant subi des fuites pour agréger des milliers de points de données sur la cible.
- Reconstruction de l’identité : centres d’intérêt, habitudes de communication, relations professionnelles et personnelles : l’algorithme reconstruit un portrait intime et exploitable.
- Message sur mesure : un email reprenant la charte d’une banque, une demande urgente avec des références crédibles, ou un message personnel, le leurre est désormais très convaincant.
- Passage à l’action : pièce jointe piégée, lien malveillant, demande de virement urgente… Le piège classique, rendu efficace par la précision du ciblage.
Dans ce contexte, la donnée personnelle devient un levier stratégique, capable de transformer une information anodine en arme de manipulation.
Cloud Act : quand la loi américaine s’invite en Europe
Depuis 2018, le Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, plus connu sous le nom de Cloud Act, autorise le gouvernement américain à contraindre toute entreprise soumise au droit américain à transmettre des données, où qu’elles soient hébergées physiquement.
Autrement dit, vos fichiers hébergés à Paris, Francfort ou Amsterdam peuvent légalement être récupérés par les autorités américaines, sans que vous en soyez nécessairement informé, et parfois sans recours possible.
Cette réalité soulève des questions de souveraineté numérique et de contrôle des données. Pour de nombreuses entreprises et administrations, et même pour les particuliers, le choix d’une solution cloud ne relève plus uniquement de critères techniques ou financiers, mais aussi de considérations géopolitiques et juridiques.
Internxt : le chiffrement comme fondation
Dans ce paysage en mutation, la société espagnole Internxt a fait de la confidentialité des données son cheval de bataille, un choix pertinent dans le contexte actuel.
Toutes les données stockées sur les serveurs Internxt sont chiffrées de bout en bout avec des technologies de cryptographie post-quantique. Concrètement, seul l’utilisateur peut accéder à ses fichiers - même Internxt n’y a pas accès !
Qui plus est, les centres de stockage étant situés en Europe, la plateforme s’inscrit dans un cadre conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Internxt Drive : jusqu’à 5 To de stockage
Internxt Drive propose jusqu’à 5 To de stockage et se décline sur tous les supports : application mobile (Android et iOS), application de bureau ou via le navigateur web. La synchronisation entre les appareils permet de fluidifier l’accès aux fichiers.
L’interface se veut à la fois simple et agréable à utiliser : organisation par dossiers, tri, recherche et gestion intuitive des documents. Il est aussi possible de sauvegarder automatiquement certains dossiers depuis votre ordinateur, pour garder en permanence une version à jour de vos documents essentiels.
Le service intègre par ailleurs des fonctionnalités de partage avancées. Les fichiers peuvent être envoyés via des liens chiffrés, protégés par mot de passe, avec la possibilité de limiter le nombre de téléchargements afin de contrôler leur diffusion.
Bref, l’essentiel est réuni dans une solution qui conjugue efficacité et sécurité.
Internxt : un écosystème orienté sécurité
Si Internxt Drive constitue le pilier central de l’offre, la plateforme s’est progressivement enrichie pour proposer un véritable écosystème d’outils complémentaires :
- La formule « Essential » apporte une couche de protection supplémentaire avec la présence d’un VPN chiffré ainsi qu’un antivirus.
- Le formule « Premium » ajoute la fonction « Cleaner » qui optimise les performances de l’appareil en supprimant les fichiers inutiles et en allégeant le système. Le service propose également « Internxt Meet », un outil de visioconférence entièrement privé, protégé par un chiffrement post-quantique.
- La formule « Ultimate » donne accès à des fonctionnalités plus techniques comme le support CLI et WebDAV, la compatibilité NAS et Rclone, ainsi que, prochainement, un client Mail et un espace dédié à la gestion des photos.
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Internxt propose une flexibilité de paiement appréciable, avec la possibilité de choisir entre un abonnement mensuel ou un plan à vie.
Qui plus est, en ce moment, une remise de 87 % est proposée :
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- Forfait Ultimate (5 To): à 507 € au lieu de 3 900 €