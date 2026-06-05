Les spécialistes de la cybersécurité sont unanimes : la protection des données personnelles entre dans une nouvelle ère. Avec l’essor de l’intelligence artificielle, les risques évoluent et se complexifient. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées, elles s’appuient sur des volumes massifs d’informations personnelles disponibles en ligne.

À cela s’ajoute une autre source d’inquiétude, le fait que certains gouvernements puissent accéder aux données détenues par les grandes plateformes numériques. Les services les plus populaires concentrent aujourd’hui une quantité considérable d’informations sensibles, ce qui en fait des cibles stratégiques, autant pour les cybercriminels que pour des acteurs institutionnels.

Dans ce contexte, la vie privée en ligne devient un enjeu central.