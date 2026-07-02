Taper des mots-clés dans une barre de recherche, c’est du passé : l’assistant IA Gemini va bientôt avoir réponse à tout dans Gmail et Drive.
Google multiplie les efforts pour améliorer l’intégration de Gemini dans sa suite bureautique Google Workspace. L'arrivée d’AI Inbox dans Gmail a, par exemple, permis aux utilisateurs de trier plus vite leurs messages et de générer des brouillons de réponse. Récemment, l’IA s’est dotée d’une fonction permettant de croiser les emails et les fichiers Drive. Et Google ne semble pas prêt de s’arrêter puisque deux nouveautés viennent également d’être dévoilées.
Gemini vous permet de communiquer avec votre boîte mail
Google est actuellement en plein test de Gemini Live, une fonction qui permettra aux utilisateurs d’échanger avec leurs messageries pour retrouver une discussion ou une information précise. Un mode vocal, nommé Gmail Live, et une version textuelle, Ask Gmail, sont notamment dans les tuyaux.
Les deux options seront disponibles depuis la barre de recherche : une icône sera placée dans le module pour activer Ask Gmail en un clic et une autre sera disponible sur la droite pour lancer Gmail Live. Ces avancées seront déployées progressivement sur iOS et Android durant l’été aux abonnés Google AI Pro et Ultra.
Les résumés IA débarquent également sur Google Drive
Dans la foulée, Google a aussi décidé d’ajouter les controversés AI Overviews dans les versions iOS et Android de Google Drive. Comme expliqué dans l’annonce, « au lieu de parcourir des fichiers interminables et d'ouvrir des dizaines d'onglets pour trouver l'information recherchée, vous pouvez désormais obtenir des réponses instantanées directement en haut des résultats de recherche. Gemini se charge de tout, en analysant vos documents pour vous fournir des résumés clairs et fiables. »
Cette fonctionnalité, qui devrait être disponible d'ici mi-juillet, s'adresse hélas elle aussi, aux utilisateurs premium (Business, Enterprise, Google AI Ultra et Pro) et aux propriétaires du module Google AI Pro for Education.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Ces deux nouveautés vont, bien sûr, permettre un gain de temps considérable. Mais il faut malgré tout ne pas oublier les questions de confidentialité : même si Google se veut rassurant, laisser Gemini mettre le nez dans les emails et les documents professionnels ne sera pas forcément du goût de tout le monde.