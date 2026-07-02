Dans la foulée, Google a aussi décidé d’ajouter les controversés AI Overviews dans les versions iOS et Android de Google Drive. Comme expliqué dans l’annonce, « au lieu de parcourir des fichiers interminables et d'ouvrir des dizaines d'onglets pour trouver l'information recherchée, vous pouvez désormais obtenir des réponses instantanées directement en haut des résultats de recherche. Gemini se charge de tout, en analysant vos documents pour vous fournir des résumés clairs et fiables. »