Quelques mois après Apple Intelligence dans l'application Mails sur iOS et macOS, Gemini débarque enfin dans Gmail. Pour l'instant, la fonctionnalité n'est pas disponible pour tout le monde.
Google a commencé à déployer la nouvelle fonction AI Inbox dans Gmail pour les abonnés Gemini AI Plus et Pro. Cette mise à jour apporte plusieurs fonctionnalités destinées à mieux organiser la boîte de réception et à réduire le temps passé à gérer les e-mails au quotidien.
Que propose AI Inbox dans Gmail ?
La nouvelle expérience s'articule autour de trois axes principaux. D'abord, la génération automatique de brouillons : à partir du contenu d'un e-mail reçu, Gemini propose une réponse contextuelle prête à être envoyée, que l'utilisateur peut modifier ou envoyer directement.
Ensuite, les fichiers issus de Google Drive (Docs, Sheets, Slides) sont désormais mis en avant directement dans la boîte de réception, à côté des tâches associées, pour éviter d'avoir à les chercher manuellement. Enfin, la gestion des tâches se veut plus rapide. Marquer un élément comme terminé, ignorer une suggestion ou supprimer un sujet entier s'effectue en un seul clic.
L'IA résume, rédige et recherche
Au-delà d'AI Inbox, Google met également en avant plusieurs usages de Gemini dans Gmail. Un bouton "résumer cet e-mail" permet d'obtenir en quelques secondes une synthèse des fils de discussion longs. Le panneau latéral, lui, offre la possibilité de formuler des demandes plus complexes, comme comparer des offres provenant de plusieurs e-mails ou retrouver un numéro de réservation sans avoir à faire défiler des dizaines de messages.
Du côté de la rédaction, la fonctionnalité "m'aider à écrire" génère un brouillon complet à partir d'un prompt simple. Gemini prend également en charge la correction grammaticale et orthographique, et peut s'appuyer sur des données issues de fichiers Google Drive pour formuler une réponse.
Disponibilité et éligibilité
Ces fonctionnalités sont accessibles aux abonnés aux formules AI Plus et Pro de Gmail. Google n'a pas précisé à ce stade si un élargissement à d'autres formules est prévu.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google