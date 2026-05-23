Au-delà d'AI Inbox, Google met également en avant plusieurs usages de Gemini dans Gmail. Un bouton "résumer cet e-mail" permet d'obtenir en quelques secondes une synthèse des fils de discussion longs. Le panneau latéral, lui, offre la possibilité de formuler des demandes plus complexes, comme comparer des offres provenant de plusieurs e-mails ou retrouver un numéro de réservation sans avoir à faire défiler des dizaines de messages.