Gemini s’améliore au sein de Google Workspace : l’assistant va pouvoir prendre en compte vos instructions personnalisées pour affiner ses réponses.
Google multiplie les efforts pour rendre Gemini indispensable dans la suite bureautique Google Workspace, et en particulier dans Google Docs. Après avoir travaillé sur des options de création de documents et de rédaction à partir de sources, la firme de Mountain View a inclus la fonction « Help Me Create » et bien d’autres innovations au sein du traitement de texte. Elle vient aussi de dévoiler une autre nouveauté qui devrait booster la productivité des utilisateurs.
Gemini se dote d’une mémoire des préférences dans Google Docs
Gemini était déjà capable de se rappeler de vos préférences en version web ou mobile. Cette fonctionnalité bien utile vient d’être intégrée à Google Docs, comme l’indique une récente annonce : l’assistant IA va pouvoir « s'adapter à votre style, votre ton et vos préférences de mise en forme sans que vous ayez à les répéter dans chaque conversation ». Au quotidien, c'est quelques minutes de gagné et on ne va pas s'en plaindre.
Dans les faits, il suffira de rédiger une simple requête, en demandant, par exemple, à Gemini d’utiliser un ton professionnel, d’inclure systématiquement un résumé en trois points à ses réponses ou d’adopter tout autre habitude qui vous simplifie la vie. L’IA confirmera alors la bonne prise en compte de vos consignes. Vous pourrez toujours, dans un second temps, les ajuster en vous rendant dans les paramètres de l’outil, dans la section « Personnalisation ».
Jusqu’à 1000 instructions personnalisées possibles
Google étant d’humeur généreuse, il laisse aux utilisateurs pas mal de champ libre pour personnaliser l’assistant : il est, en effet, possible de créer jusqu’à « 1000 instructions actives ». L’option est, pour l’heure, disponible uniquement sur Google Docs : impossible d’y accéder dans une autre application de la suite bureautique Google Workspace.
Le déploiement de cette nouveauté a démarré le 4 mai dernier et devrait prendre une quinzaine de jours pour être effectif. Malheureusement, seuls les utilisateurs payants pourront y accéder : la fonction sera disponible pour les abonnements Business, Enterprise, Education Plus ainsi que pour les utilisateurs disposant des plans Google AI Plus, Pro et Ultra et Frontline Plus. Les propriétaires d’extensions Google AI Pro for Education, AI Expanded Access et AI Ultra Access auront aussi la possibilité d’utiliser cette nouveauté.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
- Fonctionnalités de collaboration
- Synchronisation dans le Cloud
- Compatibilité avec les formats Microsoft Word et PDF