Dans les faits, il suffira de rédiger une simple requête, en demandant, par exemple, à Gemini d’utiliser un ton professionnel, d’inclure systématiquement un résumé en trois points à ses réponses ou d’adopter tout autre habitude qui vous simplifie la vie. L’IA confirmera alors la bonne prise en compte de vos consignes. Vous pourrez toujours, dans un second temps, les ajuster en vous rendant dans les paramètres de l’outil, dans la section « Personnalisation ».