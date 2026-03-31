Google Drive renforce sa protection contre les attaques par rançongiciel. Hélas, tout le monde n'aura pas la chance d'en profiter.
Google Drive s'est beaucoup perfectionné récemment : le lecteur de fichiers tiers a été amélioré, un outil de migration de données Dropbox a été déployé et la plateforme de stockage inclut depuis peu des permissions plus restrictives. En septembre dernier, Google a lancé en version bêta un outil IA de détection de ransomwares. Désormais disponible plus largement, il s'accompagne d'une autre nouveauté bien utile.
La protection anti-rançongiciel de Google Drive, disponible globalement
Les rançongiciels représentaient, en 2024 21 % des intrusions et plus de 5 millions de dollars par attaque. Pour lutter contre ce fléau, Google a mis au point un outil IA qui analyse en temps réel les modifications de fichiers sur la version bureau de Google Drive. En cas de comportement suspect, il peut bloquer la synchronisation cloud et alerter l'utilisateur mais aussi l'administrateur.
Disponible en version bêta depuis plus de 6 mois, cette protection est désormais disponible globalement. Elle a aussi été considérablement améliorée : comme l'explique l'annonce de Google, « par rapport à la version bêta, nous sommes désormais capables de détecter encore plus de types de chiffrement de type ransomware, et ce, plus rapidement. Notre modèle d'IA le plus récent détecte 14 fois plus d'infections, offrant ainsi une protection encore plus complète. »
Des options conçues avant tout pour les pros
Cette nouvelle protection s'accompagne également d'une option de récupération de fichiers : on peut demander à restaurer en masse des documents dans une version antérieure à l'attaque. On le voit, le but de Google est, avant tout, de permettre aux utilisateurs de limiter les dégâts. L'amélioration pourra aussi leur éviter d'avoir à payer de coûteuses rançons.
- mood15 Go d'espace gratuit
- upload5 To en limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
Si la restauration de fichiers est accessible à tous les clients Google Workspace, aux abonnés Workspace Individual et aux utilisateurs dotés d'un compte Google personnel, la détection de rançongiciels sera elle beaucoup plus limitée : seuls les propriétaires de plan Business, Enterprise, Education et Frontline (qu'il s'agisse de comptes Standard ou Plus) pourront y accéder.
Malgré tout, on apprécie les efforts de Google pour rendre son espace de stockage plus sûr. Le géant de la Tech étendra-t-il cette protection aux utilisateurs gratuits ? Impossible, pour l'instant, de le savoir.