Les rançongiciels représentaient, en 2024 21 % des intrusions et plus de 5 millions de dollars par attaque. Pour lutter contre ce fléau, Google a mis au point un outil IA qui analyse en temps réel les modifications de fichiers sur la version bureau de Google Drive. En cas de comportement suspect, il peut bloquer la synchronisation cloud et alerter l'utilisateur mais aussi l'administrateur.