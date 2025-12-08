Sur Google Drive, l'interface de lecture des fichiers tiers avait bien besoin d'être améliorée. C'est désormais chose faite !
Toujours aussi populaire auprès des utilisateurs, Google Drive poursuit sa mue. Le service de stockage en ligne a accueilli de nombreuses évolutions ces derniers mois : numérisation de documents améliorée, résumés de contenus, blocage IA de rançongiciels, outil de migration de données Dropbox, etc. L'équipe Google vient aussi de moderniser le lecteur de fichiers tiers. On vous explique.
Google remanie son lecteur de fichiers tiers
Auparavant quand l'utilisateur souhaitait lire un PDF, regarder une vidéo ou une image, ou bien écouter un fichier audio dans Google Drive, l'interface était plutôt sommaire et comportait assez peu d'options. Mais heureusement, Google semble avoir pris en compte les retours de ses utilisateurs : le géant de la Tech vient d'annoncer une mise à jour de l'expérience de visualisation des fichiers tiers.
Dans un effort de modernisation, l'équipe en charge du développement de Google Drive a inclut un nouveau panneau latéral dans le lecteur PDF. Situé sur la gauche de l'écran, il permet notamment de consulter une table des matières et de cliquer sur des vignettes miniatures pour passer plus rapidement d'une page à une autre.
Mais ce ne sont pas les seules nouveautés : le menu indiquant la page en cours ainsi que l'outil zoom ont été déplacés en haut de l'outil. Un menu Fichiers, une nouvelle barre d'outils et une barre d'applications ont aussi été ajoutés. Enfin, une nouvelle option permettra de faire des recherches dans la transcription des fichiers vidéos en cours de visionnage.
Un déploiement complet d'ici mi-décembre
Cette refonte a été pensée pour la version web de l'application Google Drive. Elle sera activée par défaut et son déploiement démarrera le 11 décembre prochain sur les domaines à déploiement programmé. La mise à jour devrait, dans ce cas, prendre de 1 à 3 jours pour être effective. Quant aux domaines à déploiement rapide, ils ont d'ores et déjà accès à cette nouveauté.
Bonne nouvelle, cette avancée sera disponible non seulement pour les abonnés payants mais également pour les utilisateurs gratuits, qui disposent d'un compte Google Drive personnel. Gardez donc l'œil ouvert en attendant l'arrivée de cette mise à jour.