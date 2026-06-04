Gemini pouvait jusqu'ici analyser les documents disponibles dans Drive. Désormais, l'assistant va aussi pouvoir mettre le nez dans vos emails professionnels.
Alors que la concurrence fait rage, Google fait des pieds et des mains pour imposer son IA Gemini. Le géant de la Tech a, lors d'un dernier évènement I/O, dévoilé Gemini 3.5 Flash, un modèle à la fois léger et performant, ainsi que de nombreuses nouveautés. Google vient également de franchir une nouvelle étape dans l'intégration de cette technologie dans sa suite bureautique. Explications.
Ask Gemini se perfectionne dans Google Drive
Google avait déjà commencé à déployer AI Inbox dans Gmail pour ses abonnés Pro et AI Plus. Cette option permet notamment de mettre en avant les fichiers stockés dans Google Drive dans la boîte de réception pour faire gagner de précieuses minutes aux utilisateurs. Désormais, le géant de la Tech va plus loin : dans un récent article paru sur son blog, il a annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité qui ajoute Gmail comme souce dans « Ask Gemini for Drive ».
Jusqu'à cette semaine, cet assistant documentaire se contentait d'analyser uniquement les fichiers stockés dans Drive. Maintenant, en intégrant les messages de Gmail dans ses analyses, il aura accès à un peu plus de contexte pour affiner ses réponses. Google indique notamment que les utilisateurs pourront « fonder leurs réponses sur une vue d'ensemble de leur contexte métier (e-mails, fichiers et dossiers) et obtenir des réponses aussi pertinentes et précises que possible. »
Une option réservée aux abonnés payants
Cette fonctionnalité très attendue est désormais en disponibilité générale. Son déploiement a démarré hier et devrait s'achever d'ici une quinzaine de jours. Google a, encore une fois, choisi de déployer cette nouveauté en accès restreint : seuls les utilisateurs payants y auront droit.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
- mood15 Go d'espace gratuit
- upload5 To en limite d'envoi
- home_pinServeurs en Europe
Côté grand public, il faut avoir souscrit un abonnement Google AI Pro ou Ultra pour pouvoir croiser vos emails et vos fichiers Drive et interroger Gemini. Les professionnels, eux aussi, sont de la partie : l'option est accessible aux offres Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus ainsi qu'aux détenteurs de modules Google AI Pro for Education. et AI Expanded Access.
Si cette nouvelle possibilité semble alléchante, elle pose, bien sûr, quelques questions du côté de la confidentialité des données.