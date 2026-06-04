Google avait déjà commencé à déployer AI Inbox dans Gmail pour ses abonnés Pro et AI Plus. Cette option permet notamment de mettre en avant les fichiers stockés dans Google Drive dans la boîte de réception pour faire gagner de précieuses minutes aux utilisateurs. Désormais, le géant de la Tech va plus loin : dans un récent article paru sur son blog, il a annoncé l'arrivée d'une fonctionnalité qui ajoute Gmail comme souce dans « Ask Gemini for Drive ».