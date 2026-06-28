Entre les cyberattaques, l’exploitation des données et les enjeux de souveraineté numérique, le choix de son cloud n’est plus un geste anodin, c’est une décision de confiance.

Internxt, par exemple, n’a aucun accès aux données stockées sur ses serveurs. Tous vos fichiers sont chiffrés, et vous seul détenez la clé permettant de les déverrouiller et d’y accéder. En d’autres termes, l’espace cloud que vous utilisez n’appartient qu’à vous !

À l’inverse, avec des services comme Google Photos, Dropbox ou OneDrive, le fournisseur conserve les clés de chiffrement et peut, selon ses conditions d’utilisation, analyser les contenus stockés à des fins de modération, de ciblage publicitaire ou d’entraînement de modèles d’IA.