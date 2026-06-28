Grâce aux smartphones, nous avons tous aujourd’hui un appareil photo dans la poche, prêt à capturer chaque instant de vie, des scènes les plus marquantes aux moments les plus anodins, que l’on peut revivre en quelques secondes, tout au long de son existence. À une condition toutefois : ne pas tout perdre bêtement en cas de casse, de vol ou simplement en égarant l’appareil.
C’est précisément là qu’intervient le cloud, un espace devenu indispensable pour sauvegarder et sécuriser ses fichiers les plus précieux, notamment les photos. Mais face à des enjeux croissants de sécurité et de confidentialité des données, il est essentiel de choisir un acteur qui place ces exigences au cœur de sa stratégie.
La bonne nouvelle, c’est que la référence dans ce domaine est européenne : il s’agit d’Internxt.
Internxt : un véritable cloud de confiance
Entre les cyberattaques, l’exploitation des données et les enjeux de souveraineté numérique, le choix de son cloud n’est plus un geste anodin, c’est une décision de confiance.
Internxt, par exemple, n’a aucun accès aux données stockées sur ses serveurs. Tous vos fichiers sont chiffrés, et vous seul détenez la clé permettant de les déverrouiller et d’y accéder. En d’autres termes, l’espace cloud que vous utilisez n’appartient qu’à vous !
À l’inverse, avec des services comme Google Photos, Dropbox ou OneDrive, le fournisseur conserve les clés de chiffrement et peut, selon ses conditions d’utilisation, analyser les contenus stockés à des fins de modération, de ciblage publicitaire ou d’entraînement de modèles d’IA.
Sauvegarder ses photos avec Internxt
La force d’Internxt est d’offrir une protection élevée sans que cela ne se ressente lors de l’utilisation du service au quotidien
Étape 1 - Créer un compte
Rendez-vous sur internxt.com ou téléchargez l’application mobile et créez votre compte. Vous avez le choix entre :
- Une offre gratuite incluant 1 Go de stockage, parfait pour tester le service ;
- Des abonnements payants à partir de 1,99 €/mois pour plus d’espace.
Étape 2 - Choisir son application
Internxt est disponible sur toutes les plateformes. Téléchargez l’application qui correspond à votre usage :
- Mobile : Android ou iOS ;
- Bureau : Windows, Mac ou Linux ;
- Navigateur web : depuis n’importe quel appareil.
Étape 3 - Importer vos photos
Depuis un mobile, appuyez sur le bouton + situé au centre de l’interface, puis :
- Sélectionnez les photos depuis votre galerie ;
- Importez un dossier entier en une seule opération.
Depuis un ordinateur, la démarche est tout aussi intuitive : vous pouvez glisser-déposer vos fichiers ou les sélectionner manuellement via le bouton d’import.
Sauvegarde automatique depuis votre téléphone Pour ne plus jamais avoir à penser à sauvegarder vos photos manuellement, l’application Internxt sur iOS et Android intègre une fonction de sauvegarde automatique. Vous l’activez et toutes vos nouvelles photos et vidéos se synchronisent automatiquement avec votre compte Internxt en arrière-plan, sans aucune intervention de votre part. La synchronisation s’effectue lorsque votre appareil se trouve en charge et connecté au Wi-Fi, pour préserver votre batterie et votre forfait données. Vos photos restent privées Un point essentiel à retenir : vos fichiers sont chiffrés directement sur votre appareil avant même d’être envoyés vers les serveurs d’Internxt. Concrètement, cela signifie que personne, pas même Internxt, ne peut accéder à vos photos
Stockage cloud et sauvegarde cloud : Internxt propose les deux solutions
Le stockage en ligne a pour objectif de synchroniser vos fichiers dans le cloud afin de vous permettre d’y accéder à tout moment, depuis n’importe quel appareil connecté.
La sauvegarde cloud, de son côté, mise plutôt sur la préservation de vos données. L’objectif est de pouvoir restaurer rapidement une version saine de vos fichiers en cas de suppression accidentelle, de panne ou d’incident.
En d’autres termes, le stockage cloud rend vos photos accessibles partout, tandis que la sauvegarde cloud les protège contre la perte définitive.
Internxt propose ces deux usages :
- Le stockage et la synchronisation des photos sont disponibles via les applications desktop et mobile, sur l’ensemble des forfaits ;
- En revanche, la sauvegarde cloud automatique est une fonctionnalité distincte, réservée aux offres payantes : c’est elle qui assure une véritable protection de vos souvenirs.
Jusqu’à 87 % de remise sur votre plan
Internxt propose en ce moment jusqu’à 87 % de réduction sur ses trois plans :
- Essential (1 To de stockage) : à 247 € au lieu de 1 900 € ;
- Premium (3 To de stockage) : à 377 € au lieu de 2 900 € ;
- Ultimate (5 To de stockage) : à 507 € au lieu de 3 900 €
Internxt propose deux modes de facturation : un abonnement annuel pour ceux qui préfèrent la flexibilité, ou un paiement unique à vie pour ne plus jamais y penser.
Au-delà du stockage, les forfaits payants donnent accès à une suite complète d’outils : VPN, antivirus, sauvegarde de votre ordinateur, application de visioconférence… De quoi centraliser toute votre sécurité numérique en un seul endroit.