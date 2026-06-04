Repérée dans la feuille de route Microsoft 365, la fonctionnalité prévoit la création d’un dossier « Raccourcis » pensé pour centraliser les raccourcis ajoutés à OneDrive. Jusqu’ici, lorsqu’un utilisateur ou une utilisatrice choisissait l’option « Ajouter un raccourci à Mes fichiers », le lien apparaissait directement à la racine de OneDrive, au même niveau que les autres fichiers et dossiers. Une logique pratique pour vite retrouver un fichier important ou un espace partagé, mais beaucoup moins agréable quand ces raccourcis se multiplient.

Avec ce nouveau dossier, Microsoft veut donc éviter que les accès rapides vers des contenus partagés ne viennent polluer l’arborescence principale. Lors de la première utilisation, OneDrive créera automatiquement ce répertoire, auquel l’éditeur prévoit d’attribuer une identité visuelle propre, notamment une couleur distincte et une icône en forme de bâtiment. De quoi le rendre plus visible au milieu des autres dossiers, sans changer en profondeur le fonctionnement du service.

Car ce dossier « Raccourcis » restera manipulable comme n’importe quel autre élément OneDrive. Il pourra être renommé, déplacé, partagé ou supprimé si l’organisation proposée par défaut ne convient pas. La fonctionnalité est encore en développement, avec un déploiement prévu à partir de juillet 2026, sous réserve des habituels ajustements de calendrier.