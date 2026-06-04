OneDrive va bientôt mieux ranger les raccourcis vers les dossiers partagés. Microsoft prépare un répertoire dédié pour éviter que ces accès rapides ne s’éparpillent au milieu des fichiers personnels.
Pratique, mais pas toujours très ordonnée. Depuis plusieurs années, OneDrive permet d’ajouter des raccourcis vers des fichiers et des dossiers fréquemment utilisés, notamment lorsqu’ils sont partagés depuis l'espace de stockage en ligne, SharePoint ou Teams, afin d’y accéder directement depuis l’espace « Mes fichiers ». Sauf qu’à force de multiplier les projets, les équipes et les espaces collaboratifs, ces raccourcis finissent vite par encombrer la racine du stockage en ligne. Microsoft entend corriger ce petit fouillis avec une nouveauté toute bête, mais plutôt bien vue pour celles et ceux qui utilisent OneDrive au quotidien.
Un dossier dédié pour regrouper les raccourcis OneDrive
Repérée dans la feuille de route Microsoft 365, la fonctionnalité prévoit la création d’un dossier « Raccourcis » pensé pour centraliser les raccourcis ajoutés à OneDrive. Jusqu’ici, lorsqu’un utilisateur ou une utilisatrice choisissait l’option « Ajouter un raccourci à Mes fichiers », le lien apparaissait directement à la racine de OneDrive, au même niveau que les autres fichiers et dossiers. Une logique pratique pour vite retrouver un fichier important ou un espace partagé, mais beaucoup moins agréable quand ces raccourcis se multiplient.
Avec ce nouveau dossier, Microsoft veut donc éviter que les accès rapides vers des contenus partagés ne viennent polluer l’arborescence principale. Lors de la première utilisation, OneDrive créera automatiquement ce répertoire, auquel l’éditeur prévoit d’attribuer une identité visuelle propre, notamment une couleur distincte et une icône en forme de bâtiment. De quoi le rendre plus visible au milieu des autres dossiers, sans changer en profondeur le fonctionnement du service.
Car ce dossier « Raccourcis » restera manipulable comme n’importe quel autre élément OneDrive. Il pourra être renommé, déplacé, partagé ou supprimé si l’organisation proposée par défaut ne convient pas. La fonctionnalité est encore en développement, avec un déploiement prévu à partir de juillet 2026, sous réserve des habituels ajustements de calendrier.
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OneDrive constitue l’une des meilleures solutions pour les utilisateurs de PC. Son interface web figure par ailleurs parmi les plus complètes et conviviales du marché, que ce soit pour la gestion des documents et des contenus multimédia, ou bien le partage de fichiers et la collaboration en temps réel. S’il ne démérite pas sur les autres plateformes avec ses remarquables clients Mac, Android et iOS, son utilisation n’y est toutefois pas aussi transparente que celle de Dropbox. Microsoft a beaucoup amélioré ses technologies de synchronisation, mais il fait toujours l’impasse sur la compression des fichiers pour les transferts ainsi que sur la synchronisation via le réseau local.
Les principaux problèmes de OneDrive sont les mêmes que la plupart des géants du Cloud installés aux États-Unis. Dépourvu de cryptage de bout en bout (sans connaissance), l’éditeur et les autorités qui en feraient la demande peuvent accéder aux données stockées sur les comptes des utilisateurs. OneDrive possède néanmoins de nombreux points positifs, et ses offres pour les particuliers incluant la suite Office demeurent parmi les plus attractives du marché.
- Intégration native dans Windows et Office
- Partage, collaboration et productivité
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- Espace de stockage gratuit
- Dossiers de sauvegarde imposés
- Pas de sécurité de bout en bout
- Confidentialité
- Serveurs installés aux États-Unis (comptes gratuits)