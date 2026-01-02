Difficile de la rater. Pastille jaune qui incite à cliquer sur les paramètres du compte, intitulé sans équivoque, promesse de ne jamais perdre l’accès à ses fichiers, applications, paramètres ou mots de passe, bouton qui mène directement vers l’outil Sauvegarde Windows chargé de configurer la synchronisation dans le cloud, tout dans cette alerte ressemble à un tunnel de conversion OneDrive à peine dissimulé.

Sans grande surprise, aucune autre alternative ne permet de traiter la question autrement que par le cloud Microsoft, ni sauvegarde locale sur un disque externe, ni service concurrent, et aucun réglage accessible ne permet de faire taire durablement ce rappel, ce qui transforme ce bête encart en passage obligé pour qui veut sécuriser ses données dans les termes définis par Windows.

Pour celles et ceux qui acceptent de suivre ce parcours, la suite ne laisse guère de place à l’improvisation. Les dossiers jugés importants basculent dans OneDrive, le quota gratuit sature au rythme des documents, des photos et des paramètres synchronisés, les notifications d’espace presque plein se multiplient, jusqu’à faire de l’abonnement payant la solution la plus simple, non parce qu’il s’agirait de la seule manière de protéger ses données, mais parce que tout le dispositif est conçu pour orienter la décision dans ce sens, sans le présenter ouvertement comme tel.