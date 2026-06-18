Google propose depuis quelques temps déjà « Edit with Ask Photos », une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de converser avec l'IA pour lui demander d'améliorer leurs clichés. Limitée aux États-Unis, à l'Australie, à l'Inde et au Japon, elle vient d'être étendue à plusieurs autres régions : le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France. Il est nécessaire d'être majeur pour accéder à cette option.