Google étend l'usage d' « Edit with Ask Photos », son outil de retouche photo boosté à l'intelligence artificielle, à plusieurs pays européens. La France en fait partie.
Il pleut des nouveautés dans Google Photos ! Google a récemment déployé une fonction de retouche de visage intelligente, modifié l'onglet Collections, réorganisé les modèles de montage et bien plus encore. Le géant de la Tech va aussi améliorer l'édition de photos au sein du service. On vous explique.
L'édition photo conversationnelle arrive en France pour Google Photos
Google propose depuis quelques temps déjà « Edit with Ask Photos », une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de converser avec l'IA pour lui demander d'améliorer leurs clichés. Limitée aux États-Unis, à l'Australie, à l'Inde et au Japon, elle vient d'être étendue à plusieurs autres régions : le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France. Il est nécessaire d'être majeur pour accéder à cette option.
Dans les faits, il n'y aura plus à chercher dans les nombreuses options de Google Photos pour éditer ses photos. Il suffira de taper une requête pour demander à l'IA de supprimer automatiquement des reflets, d'enlever des personnes à l'arrière-plan ou d'ajouter des filtres à ses clichés.
Une arrivée plus large en Europe, bien que toujours limitée
Avec cette nouvelle fonction, l'édition d'images devrait devenir beaucoup plus intuitive, si tant est qu'elle offre de bons résultats. Pour le moment, elle est réservée aux appareils Android et les utilisateurs d'iPhone devront prendre leur mal en patience avant de pouvoir en profiter à leur tour. La firme, qui a choisi de déployer cette fonctionnalité IA de façon progressive, semble jouer la prudence.
Bien sûr, connaissant l'amour de Google pour nos données personnelles, la fonctionnalité pose quelques questions de confidentialité et sécurité. À ce sujet, le support Google précise que les données ne seront utilisées ni à des fins publicitaires ni pour entraîner des modèles IA externes à Photos. Dans certains cas d'abus une vérification humaine des requêtes sera réalisée, après avoir anonymisé les informations et supprimé les contenu sensibles.
Le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité intelligente est en cours et devrait prendre quelques jours pour être effectif. Patience donc, si vous ne la voyez pas encore apparaître sur vos écrans.