Google travaille sur une refonte complète de l'onglet Collections dans Google Photos. Repérée dans le code de l'application par Android Authority, la nouvelle interface redistribue albums, documents et favoris en sections horizontales séparées, pliables à volonté.
Si vous utilisez Google Photos pour stocker vos meilleurs clichés sur votre smartphone et ouvrez aujourd'hui l'onglet Collections, vous savez que vous aller tomber sur une grille dense, avec des carrés imbriqués dans d'autres carrés, sans aperçu de leur contenu. Albums, Documents, Favoris, Corbeille, tout s'empile sans hiérarchie lisible. Pour retrouver un album précis, vous devez plonger dedans sans indication préalable de ce qu'il contient. Il semble que Google vous ait entendus le traiter de tous les noms d'oiseaux à la Capitaine Haddock.
Des sections horizontales, du contenu visible d'un coup d'œil
Dans la version en cours de test, les quatre raccourcis habituels (Favoris, Corbeille et consorts) se retrouvent en ligne unique en haut de l'écran. Au-dessous, chaque collection s'affiche dans sa propre bande horizontale avec une rangée de vignettes défilables.
Vous pouvez parcourir quelques éléments directement depuis cet écran, puis taper la flèche à droite pour ouvrir la collection complète. Plus besoin de naviguer à l'aveugle.
Or, l'interface actuelle souffre justement d'un problème de densité que les équipes de Google Photos tentent de corriger depuis plusieurs mois, de la vue minimaliste au masquage des dates en passant par le contrôle de la vitesse de lecture des vidéos.
Plier, mémoriser, personnaliser
Chaque section peut aussi être réduite manuellement. Si les Documents ne vous intéressent pas, vous les repliez, et l'application retient votre choix lors des prochaines ouvertures. Hop, sections masquées ici, ordre visuel allégé là. Si vous utilisez principalement les albums personnels, vous gagnez en clarté.
Pourtant, Google n'a pas encore confirmé publiquement ce chantier. Notre confrère Android Authority l'a repéré par analyse du code APK, comme à son habitude. On a ici tout de même un bon aperçu des fonctions à venir sans toutefois en garantir le déploiement final.
À côté de cette refonte de navigation, Google Photos a aussi lancé cette semaine une fonction de nettoyage par swipe baptisée « Clean up this day ». C'est très satisfaisant : faites défiler vos photos d'une journée et supprimez-les d'un glissement vers la gauche, gardez-les d'un glissement vers la droite. Avec ceux chantiers parallèles, l'un sur la navigation, l'autre sur le tri, on aboutit à une application plus rapide à utiliser au quotidien.
Si ces deux nouvelles fonctionnalités arrivent ensemble sur votre téléphone, vous n'allez plus reconnaître Google Photos ni l'utiliser comme avant. Retrouver un album, faire le ménage dans une journée chargée en photos, ou simplement parcourir ses collections sans fouiller sera moins fastidieux et surtout moins chronophage.
La moins bonne nouvelle, c'est le délai. Avec Google et le déploiement de nouvelles fonctionnalités, vous le connaissez la chanson : Moutain View n'a pas fixé de date de déploiement, et les utilisateurs iOS n'ont pour l'instant aucune garantie d'en bénéficier.