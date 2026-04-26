Chaque section peut aussi être réduite manuellement. Si les Documents ne vous intéressent pas, vous les repliez, et l'application retient votre choix lors des prochaines ouvertures. Hop, sections masquées ici, ordre visuel allégé là. Si vous utilisez principalement les albums personnels, vous gagnez en clarté.

Pourtant, Google n'a pas encore confirmé publiquement ce chantier. Notre confrère Android Authority l'a repéré par analyse du code APK, comme à son habitude. On a ici tout de même un bon aperçu des fonctions à venir sans toutefois en garantir le déploiement final.

À côté de cette refonte de navigation, Google Photos a aussi lancé cette semaine une fonction de nettoyage par swipe baptisée « Clean up this day ». C'est très satisfaisant : faites défiler vos photos d'une journée et supprimez-les d'un glissement vers la gauche, gardez-les d'un glissement vers la droite. Avec ceux chantiers parallèles, l'un sur la navigation, l'autre sur le tri, on aboutit à une application plus rapide à utiliser au quotidien.

Si ces deux nouvelles fonctionnalités arrivent ensemble sur votre téléphone, vous n'allez plus reconnaître Google Photos ni l'utiliser comme avant. Retrouver un album, faire le ménage dans une journée chargée en photos, ou simplement parcourir ses collections sans fouiller sera moins fastidieux et surtout moins chronophage.

La moins bonne nouvelle, c'est le délai. Avec Google et le déploiement de nouvelles fonctionnalités, vous le connaissez la chanson : Moutain View n'a pas fixé de date de déploiement, et les utilisateurs iOS n'ont pour l'instant aucune garantie d'en bénéficier.