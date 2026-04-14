Votre galerie photo est pleine à craquer ? Pas de panique : Google Photos a une solution qui va vous permettre de faire le tri à la vitesse de l'éclair.
Google Photos est en pleine transformation : le service, qui s'est récemment invité sur les Samsung TV, est récemment devenu plus immersif, plus respectueux de la batterie des smartphones mais aussi plus distrayant. Il va aussi devenir beaucoup plus pratique : une nouvelle fonction apparue il y a peu dans l'application Android va considérablement accélérer la suppression des contenus inutiles.
Google Photos adopte le swipe façon Tinder pour trier vos visuels
On entasse tous dans nos galeries des photos floues, des doublons et autres clichés ratés qui encombrent notre espace de stockage. Quand vient le moment de faire le ménage, la tâche peut sembler un peu décourageante. Mais Google semble enfin avoir trouvé une solution à ce problème : il s'agit de la fonction « Clean up this day », qu'on pourrait traduire en français par « Nettoyer cette journée ».
Au lieu de plisser les yeux pour essayer de deviner le contenu d'une image ou de cliquer sur un visuel puis d'appuyer sur le bouton corbeille, il suffira bientôt de faire défiler les contenus et de swiper vers la gauche pour supprimer une photo ou vers la droite pour la conserver dans sa galerie. Oui, oui, exactement comme sur Tinder.
Une nouveauté en déploiement progressif sur Android
Le développement de cette option bien pratique a démarré il y a quelques mois à l'automne 2025. Pour l'heure, elle semble être encore en cours de test et n'est pas disponible globalement. Sur les portables qui y ont accès, il faut, de plus, avoir pris au moins 10 photos dans une journée pour y accéder. Bien sûr, Google a veillé au grain et fait en sorte que les suppressions ne soient pas définitives : les utilisateurs pourront passer en revue les clichés sur la sellette et décider de revenir en arrière. Les photos resteront, par la suite, bien au chaud dans la corbeille pendant 30 à 60 jours.
Le déploiement de cette fonction disponible uniquement en version Android est progressif : inutile de s'inquiéter si vous n'y accédez pas encore, cela ne devrait prendre un peu de temps. Impossible également de savoir quand ou si les utilisateurs d'iPhone y auront un jour accès. Patience, patience…