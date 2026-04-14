Le développement de cette option bien pratique a démarré il y a quelques mois à l'automne 2025. Pour l'heure, elle semble être encore en cours de test et n'est pas disponible globalement. Sur les portables qui y ont accès, il faut, de plus, avoir pris au moins 10 photos dans une journée pour y accéder. Bien sûr, Google a veillé au grain et fait en sorte que les suppressions ne soient pas définitives : les utilisateurs pourront passer en revue les clichés sur la sellette et décider de revenir en arrière. Les photos resteront, par la suite, bien au chaud dans la corbeille pendant 30 à 60 jours.