En explorant le code de la version 7.59 de Google Photos, des éléments laissent apparaître un nouveau bouton baptisé « Optimiser la sauvegarde pour l’autonomie ». Une fois activée, cette option modifierait le comportement de l’application en arrière-plan.

Concrètement, Google Photos cesserait de synchroniser agressivement chaque nouveau cliché dès sa prise. Les sauvegardes deviendraient moins fréquentes lorsque l’application n’est pas utilisée activement, afin de limiter la sollicitation du processeur et de la connexion réseau — deux facteurs clés de la décharge rapide de la batterie.

L’idée n’est donc pas de bloquer les sauvegardes, mais de les rendre plus intelligentes, en privilégiant des sessions de synchronisation plus espacées ou déclenchées lorsque l’utilisateur ouvre l’application.