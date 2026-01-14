Un nouveau réglage, présent dans le code d'une future version de Google Photos, devrait faire du bien à votre batterie lorsque vous sauvegardez un grand nombre d'images en ligne.
La sauvegarde automatique sur Google Photos est devenu un réflexe pour des millions d'utilisateurs. Qu'il est pratique, notamment après un gros voyage, de laisser l'application sauvegarder vos centaines de photos automatiquement. Ce sont plusieurs gigaoctets de gagnés sur le smartphone, et l'assurance que les images sont protégées et disponibles à tout moment sur tous nos appareils connectés. Mais, puisqu'il y a toujours un mais, la sauvegarde automatique est aussi énergivore et peut siphonner quelques précieuses minutes (voire heures) d'autonomie. Si vous avez déjà vécu cette situation, ce nouveau réglage de Google Photos devrait vous plaire.
Un mode « optimisé » pour préserver l'autonomie
En explorant le code de la version 7.59 de Google Photos, des éléments laissent apparaître un nouveau bouton baptisé « Optimiser la sauvegarde pour l’autonomie ». Une fois activée, cette option modifierait le comportement de l’application en arrière-plan.
Concrètement, Google Photos cesserait de synchroniser agressivement chaque nouveau cliché dès sa prise. Les sauvegardes deviendraient moins fréquentes lorsque l’application n’est pas utilisée activement, afin de limiter la sollicitation du processeur et de la connexion réseau — deux facteurs clés de la décharge rapide de la batterie.
L’idée n’est donc pas de bloquer les sauvegardes, mais de les rendre plus intelligentes, en privilégiant des sessions de synchronisation plus espacées ou déclenchées lorsque l’utilisateur ouvre l’application.
Moins d’instantanéité, mais plus de batterie à l'arrivée
Si ce réglage venait à être déployé officiellement, il pourrait entraîner quelques changements visibles pour les utilisateurs. Les photos prises dans la journée pourraient, par exemple, ne pas apparaître immédiatement sur le site web de Google Photos ou sur d’autres appareils connectés au même compte.
Il est également possible que certaines sauvegardes ne s’effectuent qu’au lancement manuel de l’application, plutôt qu’en tâche de fond permanente. Un compromis assumé, qui permettrait de préserver l’autonomie sans obliger les utilisateurs à jongler avec les restrictions système d’Android.
Pour l’instant, ce mode reste en développement et Google n’a pas encore confirmé sa date de disponibilité. Cela pourrait arriver dans quelques semaines comme dans quelques mois, mais son existence même montre une prise de conscience de la part des géants du web : à l’heure où l’autonomie est le sujet numéro un pour tous les utilisateurs de smartphone, même les services cloud les plus populaires doivent apprendre à lever le pied.