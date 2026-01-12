Google améliore à nouveau l'expérience des utilisateurs sur Google Photos. Deux nouveautés devraient bientôt être déployées au sein de ce service.
Google Photos a corrigé son plus gros défaut l'année dernière, mais l'équipe en charge de son développement a, depuis, eu bien d'autres idées pour améliorer ce service : transformation de selfies en mèmes, nouveau thème pour l'éditeur d'images, banc de montage repensé… Rien ne l'arrête !
En ce début d'année, Google s'apprête une nouvelle fois à améliorer l'expérience de Google Photos. On fait le point.
Google Photos prépare une vue plus immersive…
Ceux qui utilisent régulièrement Google Photos le savent : l'interface est assez encombrée et cela gêne parfois l'immersion des utilisateurs. Il semblerait que Google se soit enfin attaqué à ce problème puisqu'Android Authority a, lors de son analyse de la version 7.58 du logiciel, découvert qu'une vue plus minimaliste était enfin dans les tuyaux.
Une nouvelle option permet, en effet, d'ôter les dates de la vue Photos, ce qui apporte plus de fluidité lorsqu'on fait défiler la grille d'images. Un affichage continu semble également en préparation mais l'équipe n'a pas réussi à l'activer. L'arrivée de ces évolutions est, en tout cas, une vraie bonne nouvelle pour tous ceux qui n'apprécient pas les nombreux retours à la ligne et dates inclus dans l'application.
Une autre nouveauté dans les tuyaux
Mais il semblerait que l'on ne soit pas au bout de nos surprises car Google travaille également sur une autre amélioration : en ouvrant une vidéo et en cliquant sur les trois petits points disponibles en haut à droite du service, une nouvelle fonctionnalité a aussi été découverte. Elle permet de modifier la vitesse de lecture des médias.
Il sera donc bientôt possible de choisir parmi plusieurs options pour ralentir ou, au contraire, accélérer la lecture des vidéos : 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x et 2x. La fonctionnalité, prisée des plus jeunes sur les plateformes sociales, devrait permettre de consulter plus rapidement certains contenus ou de faire plus attention à certains détails.
Pour l'heure, Google n'a pas communiqué sur ces nouveautés : on ne sait donc pas quand elle seront déployées à grande échelle ou si elles ont vocation à évoluer. Dans tous les cas, il faudra faire preuve de patience, comme toujours.