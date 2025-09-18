Depuis son lancement avec Android 13 en 2022, le sélecteur de photos (Photo Picker) de Google a été apprécié pour son approche respectueuse de la vie privée. Il permet aux utilisateurs de partager des images sans donner aux applications un accès complet à leur bibliothèque. Cependant, une limitation majeure dérangeait les usagers : l’absence d’une fonction de recherche. Ce qui rendait parfois fastidieuse la recherche d’une photo spécifique parmi des milliers de fichiers.