Google Photos n'était pas parfait avant cette mise à jour. L'application qui propose des fonctionnalités intéressante pour la confidentialité et le respect de la vie privée, propose une fonctionnalité très attendue de sélection des photos.
Depuis son lancement avec Android 13 en 2022, le sélecteur de photos (Photo Picker) de Google a été apprécié pour son approche respectueuse de la vie privée. Il permet aux utilisateurs de partager des images sans donner aux applications un accès complet à leur bibliothèque. Cependant, une limitation majeure dérangeait les usagers : l’absence d’une fonction de recherche. Ce qui rendait parfois fastidieuse la recherche d’une photo spécifique parmi des milliers de fichiers.
Une mise à jour très attendue
Cette lacune vient d’être comblée. Selon les informations rapportées par des experts comme Mishaal Rahman d’Android Authority, Google a intégré une barre de recherche dans le Photo Picker à l’occasion de la mise à jour des services Google Play d’août 2025.
Désormais, les utilisateurs peuvent rechercher des images directement depuis l’interface du sélecteur, que les photos soient stockées localement ou dans leur bibliothèque Google Photos. Cette fonctionnalité permet notamment de filtrer les résultats par visages, lieux ou mots-clés, facilitant ainsi la sélection des images souhaitées.
Une intégration progressive
La recherche dans le Photo Picker s’appuie sur les métadonnées des images et sur les capacités de reconnaissance d’images de Google Photos, offrant des suggestions pertinentes dès les premières lettres saisies.
Par exemple, il est possible de sélectionner un visage pour afficher uniquement les photos d’une personne spécifique, ou de taper un lieu pour retrouver les clichés associés. Cette amélioration s’inscrit dans une volonté de rendre l’outil plus pratique, alors que Google impose progressivement son utilisation aux applications tierces pour des raisons de sécurité et de confidentialité.
Comment en bénéficier ?
Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, il est nécessaire d’installer la dernière mise à jour des services Google Play, disponible depuis fin août 2025. Contrairement aux mises à jour de sécurité mensuelles, cette mise à jour système se trouve dans les paramètres de l’appareil, sous "Sécurité et confidentialité", puis "Mise à jour des services Google Play". Une fois installée, la barre de recherche apparaît en haut de l’interface du sélecteur de photos.
D’autres améliorations à noter
En parallèle, Google a revu l’organisation de l’onglet "Collections" du sélecteur de photos. Les albums locaux et ceux créés par des applications tierces sont désormais clairement distingués, avec des sections dédiées "Depuis cet appareil" et "Depuis vos applications". Une modification qui vise à clarifier l’origine des médias et à éviter la confusion entre les dossiers personnels et ceux générés automatiquement par d’autres logiciels.