L’éditeur d’images intégré à Google Photos existe depuis plus d’une décennie, en parallèle du service lui-même. À ses débuts, il proposait des outils limités, loin des capacités de Google Snapseed, avant de recevoir des fonctions avancées en 2020 puis des outils dopés à l’IA ces dernières années. Malgré ces évolutions, un élément était resté inchangé : la couleur de son interface, toujours en gris foncé.

Selon les informations rapportées par Android Authority, Google teste désormais un thème clair dans la version 7.55 de l’application sur Android. Les équipes ayant pu accéder à cette interface indiquent que le fond blanc est associé à des boutons adoptant les couleurs du thème du smartphone. Cette présentation claire s’étend à l’ensemble des menus et des outils de retouche.

Au-delà de l'aspect purement esthétique, le light theme pourrait améliorer la visibilité de certaines zones de l’image, notamment les bordures ou les sujets sombres, un point sur lequel l’interface actuelle peut rapidement montrer ses limites.