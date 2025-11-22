Après plus de dix ans d'existence, Google Photos s'apprête enfin à introduire un thème clair dans son éditeur d'images. Ce changement dans l'interface pourrait notamment améliorer la visibilité lors de la retouche de certains clichés.
Depuis son lancement il y a une décennie, Google Photos propose un éditeur d'images intégré dont l'interface a toujours affiché un fond gris foncé, sans possibilité de personnalisation. La firme de Mountain View teste actuellement une nouvelle option qui pourrait améliorer l'expérience utilisateur lors de la retouche photographique, peu après la refonte globale de l'application, qui a récemment adopté un nouveau logo et intégré des fonctionnalités d'intelligence artificielle.
Google Photos : un light theme testé dans l’éditeur d’images
L’éditeur d’images intégré à Google Photos existe depuis plus d’une décennie, en parallèle du service lui-même. À ses débuts, il proposait des outils limités, loin des capacités de Google Snapseed, avant de recevoir des fonctions avancées en 2020 puis des outils dopés à l’IA ces dernières années. Malgré ces évolutions, un élément était resté inchangé : la couleur de son interface, toujours en gris foncé.
Selon les informations rapportées par Android Authority, Google teste désormais un thème clair dans la version 7.55 de l’application sur Android. Les équipes ayant pu accéder à cette interface indiquent que le fond blanc est associé à des boutons adoptant les couleurs du thème du smartphone. Cette présentation claire s’étend à l’ensemble des menus et des outils de retouche.
Au-delà de l'aspect purement esthétique, le light theme pourrait améliorer la visibilité de certaines zones de l’image, notamment les bordures ou les sujets sombres, un point sur lequel l’interface actuelle peut rapidement montrer ses limites.
Un déploiement qui reste encore flou
L'interface semble proche de sa version finalisée, mais plusieurs questions demeurent toujours sans réponse. Actuellement, le thème de l'éditeur suit automatiquement le thème global configuré sur l'appareil Android, sans possibilité de basculer manuellement entre les modes clair et sombre. Google n'a pas précisé si cette configuration est définitive ou si un bouton de bascule sera ajouté ultérieurement, bien qu'une telle option reste peu probable compte tenu de l'absence de ce paramètre dans l'application Photos elle-même.
Par ailleurs, cette expérimentation ne concerne pour le moment que l’éditeur de photos. Le module de montage vidéo, qui doit lui aussi faire l’objet d’une mise à jour, ne dispose pas encore de thème clair. Pour le moment, aucune indication ne permet de savoir si le géant américain prévoit d’étendre cette nouveauté aux contenus vidéo ou si le changement restera limité aux images.