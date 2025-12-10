Google Photos déploie une refonte majeure de son module vidéo mobile. L'application intègre désormais une timeline universelle pour le montage et des modèles intelligents capables de synchroniser automatiquement vos clips sur la musique.
Google ne se contente plus de stocker vos souvenirs, l'entreprise transforme son application en une véritable station de montage portable, ce qui n'est pas sans rappeler CapCut ou iMovie. Cette mise à jour déploie de nouveaux outils créatifs et une interface repensée pour simplifier la production de contenus vidéo sur smartphone.
Un banc de montage repensé
L'évolution la plus marquante, c'est l'apparition d'une "timeline universelle". Ce nouvel affichage permet de visualiser l'ensemble des clips importés sur une seule ligne chronologique. Cette approche facilite considérablement la réorganisation des séquences, là où l'ancienne version obligeait souvent à des allers-retours fastidieux. L'outil s'accompagne d'un "canevas adaptatif" : l'interface modifie dynamiquement la disposition des menus selon l'action en cours pour optimiser l'espace écran. Disponible sur iOS et Android, cette nouvelle ergonomie devient l'éditeur par défaut sur l'OS de Google.
Les utilisateurs Android bénéficient d'options de personnalisation textuelle plus poussées. Il est désormais possible d'ajouter des superpositions de texte directement sur les vidéos "Highlight", avec un choix varié de polices, de couleurs et d'arrière-plans. Cette granularité manque souvent aux outils natifs et évite de devoir passer par une application tierce pour titrer une séquence.
Une IA créative avec des modèles
Pour ceux qui souhaitent un résultat immédiat, Google Photos introduit en parallèle des modèles prédéfinis, lesquels sont actuellement en cours de déploiement sur Android. Le fonctionnement est simple : vous sélectionnez un style, choisissez vos médias, et, grâce à un peu d'IA, l'application génère un montage complet. L'algorithme se charge de caler les coupes et les transitions sur le rythme de la musique incluse dans le modèle. L'accès à ces créations rapides se fait via l'onglet "Créer", en sélectionnant "Vidéo de highlight".
La bande-son est aussi de la partie puisque la bibliothèque musicale de Google Photos s'ouvre aux utilisateurs Android et iOS. Il devient possible de sélectionner manuellement la piste adéquate. L'objectif est clair : permettre la production de vidéos au rendu soigné en quelques secondes, sans compétences techniques particulières.
Avec l'introduction de ces nouveautés, on ne serait pas surpris que Google renomme prochainement son application, laquelle n'est décidément plus restreinte aux clichés.
Google Photos n'est pas seulement un espace de stockage d'images. C'est aussi un petit studio de retouche photo qui ravira le grand public grâce à ses nombreuses options et des modes d'amélioration par IA.