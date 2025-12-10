Pour ceux qui souhaitent un résultat immédiat, Google Photos introduit en parallèle des modèles prédéfinis, lesquels sont actuellement en cours de déploiement sur Android. Le fonctionnement est simple : vous sélectionnez un style, choisissez vos médias, et, grâce à un peu d'IA, l'application génère un montage complet. L'algorithme se charge de caler les coupes et les transitions sur le rythme de la musique incluse dans le modèle. L'accès à ces créations rapides se fait via l'onglet "Créer", en sélectionnant "Vidéo de highlight".

La bande-son est aussi de la partie puisque la bibliothèque musicale de Google Photos s'ouvre aux utilisateurs Android et iOS. Il devient possible de sélectionner manuellement la piste adéquate. L'objectif est clair : permettre la production de vidéos au rendu soigné en quelques secondes, sans compétences techniques particulières.

Avec l'introduction de ces nouveautés, on ne serait pas surpris que Google renomme prochainement son application, laquelle n'est décidément plus restreinte aux clichés.