Google Vids devient accessible gratuitement à tous les utilisateurs après avoir été réservé aux abonnés Google Workspace. Cet outil de montage basique vise à s'entre au plus grand nombre en s'invitant directement dans votre navigateur.
Google Vids, l'éditeur vidéo basé sur le web de l'entreprise, est désormais accessible gratuitement pour le grand public. Auparavant réservé aux seuls abonnés de Google Workspace, ce service s'ouvre à tous avec une promesse simple : offrir un outil de montage vidéo facile à utiliser. Peu après avoir facilité l'édition de vidéos au sein de Google Drive, la plateforme propose dorénavant des fonctionnalités d'édition de base et des modèles prêts à l'emploi.
Google Vids est désormais disponible pour tout le monde
Que les choses soient claires : Google Vids ne prétend pas concurrencer les logiciels de montage professionnel, mais se positionne plutôt comme un outil destiné aux débutants. Si vous êtes un habitué du montage, vous serez rapidement confronté aux limites de l'éditeur de Google. En revanche, si vous souhaitez vous lancer dans la création de vidéo sans nécessairement recourir à un logiciel trop complexe et muni de fonctionnalités dont vous n'aurez pas besoin, Google Vids pourrait alors amplement satisfaire vos attentes.
Jusque-là réservé aux abonnés Workspace, l’outil s’ouvre désormais à tous les utilisateurs. En effet, le géant de Mountain View a récemment annoncé la disponibilité gratuite de Google Vids. Si nos confrères de Life Hacker le comparent à ce bon vieux Windows Movie Maker, il peut également s'imposer comme une alternative à Clipchamp ou encore iMovie.
Modèles intégrés et fonctions IA pour les abonnés Workspace
L’application mise principalement sur son intégration avec Google Drive et ses services associés. Les utilisateurs peuvent directement importer une présentation Google Slides et la convertir en vidéo, ou encore récupérer des photos stockées dans Google Photos. L’éditeur propose un ensemble de modèles prédéfinis et permet également de chercher et insérer facilement des images et vidéos libres de droit, ou encore de la musique sans licence. Autre atout non négligeable : Google Vids fonctionne sur n’importe quel navigateur, et pas seulement sur Chrome.
Les outils de base offrent des animations de texte, des transitions ou encore la possibilité de modifier les éléments à l’écran comme l’arrière-plan. En revanche, pour les abonnés Google Workspace, Google propose en plus des fonctionnalités d’intelligence artificielle. L’application peut aussi générer une voix off à partir d’un script, avec plusieurs choix de voix disponibles. Grâce à Veo 3, les utilisateurs peuvent créer des clips de huit secondes depuis un simple texte ou de transformer des photos en séquences vidéo. Enfin, un avatar virtuel peut être généré pour lire un script, sans limite de durée.