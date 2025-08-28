Que les choses soient claires : Google Vids ne prétend pas concurrencer les logiciels de montage professionnel, mais se positionne plutôt comme un outil destiné aux débutants. Si vous êtes un habitué du montage, vous serez rapidement confronté aux limites de l'éditeur de Google. En revanche, si vous souhaitez vous lancer dans la création de vidéo sans nécessairement recourir à un logiciel trop complexe et muni de fonctionnalités dont vous n'aurez pas besoin, Google Vids pourrait alors amplement satisfaire vos attentes.

Jusque-là réservé aux abonnés Workspace, l’outil s’ouvre désormais à tous les utilisateurs. En effet, le géant de Mountain View a récemment annoncé la disponibilité gratuite de Google Vids. Si nos confrères de Life Hacker le comparent à ce bon vieux Windows Movie Maker, il peut également s'imposer comme une alternative à Clipchamp ou encore iMovie.