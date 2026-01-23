Google Photos teste une nouvelle fonctionnalité dopée à l’IA capable de transformer vos portraits en memes personnalisés puis de les partager à vos amis.
Google Photos propose toujours de nouvelles manières de mettre en valeur vos clichés. Nous possédons tous des milliers de photos, que nous ne regardons plus, soyons honnêtes, et l'application de Google essaie de nous replonger dans le temps avec l'apparition des albums automatisés ou des souvenirs. À l'ére de l'IA, l'entreprise californienne peut aller bien plus loin dans ses expérimentations et propose aujourd'hui un nouvel outil (en bêta pour le moment) qui transforme vos clichés les plus fous en mêmes. Prêts à devenir les stars des réseaux sociaux ? On vous explique son fonctionnement.
Me Meme : faites de vos photos des contenus funs à partager
Cette nouvelle fonction s'appelle Me Meme, et a déjà le droit à sa page de support sur le site de Google Photos. Elle permet comme son nom l'indique de générer automatiquement des images humoristiques à partir de vos propres photos.
Le principe est simple : depuis l’onglet Créer, l’utilisateur sélectionne un modèle prédéfini — ou importe une image de référence — puis choisit un selfie bien éclairé, net et de face. L’IA se charge ensuite de produire une image personnalisée, pensée pour être partagée.
Une fois le résultat généré, il est possible de l’enregistrer dans sa photothèque, de relancer la création par IA pour obtenir une variante ou de partager directement le meme. Google propose également un système de retour utilisateur, avec la possibilité de comparer la photo originale et l’image générée.
L'objectif est bien entendu de partager le contenu à ses amis et sur les réseaux sociaux. En quelques clics, vous pourriez bien générer une image à plusieurs centaines de milliers de likes. C'est en tout cas ce que Google espère.
Google utilise l'IA pour renforcer l'intérêt de Google Photos
Avec cette nouvelle fonction, Google souhaite augmenter le temps passé sur Google Photos. Pour beaucoup l'application n'est utilisée que pour sauvegarder ses images sur le cloud, et le moteur de recherche va utiliser l'IA pour trouver de nouvelles manières créatives d'exploiter ses vieux clichés. Cela lui permettra aussi de faire de l'ombre à d'autres applications tierces similaires, en misant sur la force de son écosystème.
Pour l’instant, Me Meme est déployé comme une fonctionnalité expérimentale, uniquement aux États-Unis, sur Android et iOS. Google n’a pas encore précisé si ni quand l’outil sera étendu à d’autres régions.
Cette approche prudente n’est pas une surprise : Google Photos intègre régulièrement de nouvelles idées via des tests limités, avant un éventuel déploiement plus large.
Même si des fonctionnalités similaires existent déjà dans d’autres applications, Google Photos mise ici sur une expérience plus guidée et intégrée à l’écosystème existant. Avec un nom facile à retenir et un usage immédiatement compréhensible, Me Meme coche toutes les cases pour séduire les amateurs de contenus viraux — sans pour autant s’adresser à tous les profils d’utilisateurs.