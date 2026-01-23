Cette nouvelle fonction s'appelle Me Meme, et a déjà le droit à sa page de support sur le site de Google Photos. Elle permet comme son nom l'indique de générer automatiquement des images humoristiques à partir de vos propres photos.

Le principe est simple : depuis l’onglet Créer, l’utilisateur sélectionne un modèle prédéfini — ou importe une image de référence — puis choisit un selfie bien éclairé, net et de face. L’IA se charge ensuite de produire une image personnalisée, pensée pour être partagée.

Une fois le résultat généré, il est possible de l’enregistrer dans sa photothèque, de relancer la création par IA pour obtenir une variante ou de partager directement le meme. Google propose également un système de retour utilisateur, avec la possibilité de comparer la photo originale et l’image générée.

L'objectif est bien entendu de partager le contenu à ses amis et sur les réseaux sociaux. En quelques clics, vous pourriez bien générer une image à plusieurs centaines de milliers de likes. C'est en tout cas ce que Google espère.