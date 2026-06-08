Google Photos propose de nombreux modèles de collages dans la section « Créer » > « Montages ». Présentés pêle-mêle, ils permettent notamment de mettre en valeur vos clichés en les combinant joliment. Google, qui travaillait déjà sur un outil d’édition des bordures de ces collages, a décidé d’améliorer l’expérience des utilisateurs en organisant les différents modèles disponibles. C’est du moins ce qu’indique l’analyse du code source de l’app par l’équipe d’Android Authority.