Vous aimez mettre en valeur vos clichés par le biais de l'option « Montages » ? L’équipe en charge de Google Photos travaille sur plusieurs nouveautés conçues pour les créatifs.
Google Photos a de nombreuses améliorations sur le feu : sauvegarde intelligente des photos, refonte totale de l’onglet Collections, outils de retouche de visage, tri rapide des clichés et bien d’autres nouveautés vont bientôt débarquer sur nos smartphones. Mais ce n’est pas tout : l’équipe en charge du développement de Google Photos devrait également faire évoluer les montages et bien plus encore. On fait le point.
Google Photos va bientôt améliorer vos montages
Google Photos propose de nombreux modèles de collages dans la section « Créer » > « Montages ». Présentés pêle-mêle, ils permettent notamment de mettre en valeur vos clichés en les combinant joliment. Google, qui travaillait déjà sur un outil d’édition des bordures de ces collages, a décidé d’améliorer l’expérience des utilisateurs en organisant les différents modèles disponibles. C’est du moins ce qu’indique l’analyse du code source de l’app par l’équipe d’Android Authority.
En effet, le géant de la Tech semble avoir décidé de dire adieu au carrousel qui obligeait à scroller indéfiniment pour trouver le modèle parfait. Bientôt, les montages seront organisés en plusieurs catégories thématiques : En vedette, Grille, Film, Classique, Amour, Célébration, Floral, Décoration et Formes. Une amélioration discrète qui devrait faire gagner beaucoup de temps aux utilisateurs férus de collages.
Une nouvelle IA vidéo dans les tuyaux ?
Mais ce n’est pas tout car une autre nouveauté semble également en cours de préparation : cette fonction inédite répond au doux nom de Soba (un clin d’œil aux délicieuses nouilles japonaises). L’icône de cette nouvelle option laisse penser qu’il s’agit d’un outil vidéo boosté à l’intelligence artificielle.
Ce qui est intriguant, c’est que Google Photos dispose déjà d’un outil IA qui transforme les photos en vidéo. À quoi servira donc Soba ? Sera-t-il un complément au service déjà en place ? Impossible, pour l’instant, d’en savoir plus car l’option n’est pas utilisable en l’état : toute tentative d’y accéder se solde, hélas, par un message d’erreur. Le mystère reste donc entier.
Il faudra donc faire preuve de patience pour en savoir plus, d’autant que Google n’a pas communiqué d’informations sur l’une ou l’autre de ces nouveautés. Aucune date de déploiement n'a, de plus, été annoncée.