Google lance une nouvelle fonction de retouche, directement intégrée à son application Google Photos, afin de permettre à tous les utilisateurs d'optimiser facilement et rapidement leurs clichés, sans passer par un logiciel tiers.
Google promet une utilisation simple et intuitive, puisqu'il suffit de sélectionner un visage sur la photo, avant de choisir l’outil souhaité parmi plusieurs options. L’utilisateur peut ensuite ajuster l’intensité des effets appliqués afin d’obtenir un rendu personnalisé et plus (ou moins) naturel, avant de partager son cliché sur un groupe WhatsApp, sur son compte Facebook ou ailleurs.
La retouche accessible directement via Google Photos
Via Google Photos, une fois le sujet sélectionné, l’utilisateur peut donc appliquer en quelques secondes une série de retouches automatisées. Parmi les options proposées figurent notamment le lissage de la peau, l’atténuation des imperfections, l’illumination du regard ou encore le blanchiment des dents. L’ensemble se réalise rapidement, avec des ajustements simples via un système de curseurs pour moduler le rendu final. Pratique, donc.
« Vos photos doivent refléter ce que vous ressentez sur le moment. C'est pourquoi nous lançons de nouveaux outils de retouche dans l'éditeur d'images de Google Photos, afin de vous aider à apporter des améliorations subtiles qui affinent le grain de peau, éliminent les imperfections, illuminent le regard ou blanchissent les dents en quelques secondes », explique Google sur son blog officiel.
Des options également dédiées au soin du visage
Et ce n'est pas tout, puisque l'outil va au-delà des ajustements globaux, en se distinguant par sa capacité à cibler des zones précises du visage. Il permet ainsi d’intervenir séparément sur le grain de peau, le contour des yeux, les iris, les dents, les sourcils ou encore les lèvres.
Là encore, chaque paramètre peut être ajusté de manière indépendante, pour offrir un niveau de contrôle relativement fin tout en restant accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux n'ayant aucune expérience en matière de retouche.
Google insiste sur le côté « quick fixes » de ses outils, soit des retouches rapides et subtiles, qui vont permettre de sublimer un cliché de manière naturelle, qui plus est sans pour faire appel à des applications concurrentes.
Google précise que les nouveaux outils de retouche sont en cours de déploiement progressif, à l’échelle mondiale, au sein de l’application Google Photos. Leur intégration ne nécessite aucun téléchargement supplémentaire, et les outils sont disponibles sur les appareils Android disposant d’au moins 4 Go de mémoire vive et fonctionnant sous Android 9.0 ou une version ultérieure.