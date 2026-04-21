Là encore, chaque paramètre peut être ajusté de manière indépendante, pour offrir un niveau de contrôle relativement fin tout en restant accessible à tous les utilisateurs, y compris ceux n'ayant aucune expérience en matière de retouche.

Google insiste sur le côté « quick fixes » de ses outils, soit des retouches rapides et subtiles, qui vont permettre de sublimer un cliché de manière naturelle, qui plus est sans pour faire appel à des applications concurrentes.