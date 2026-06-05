Proton Drive utilisait jusqu'à présent les versions 3 et 1 de ces deux composants. La mise à jour adopte les versions 6 et 2. La version 2 de SEIPD utilise l'algorithme AES-GCM, lequel est capable d'effectuer le chiffrement directement dans les processeurs modernes, ce qui évite de tout déléguer au logiciel.

Alors que sur smartphone le chiffrement d'un fichier de 4 Mo prenait 97 ms, l'opération est aujourd'hui effectuée en 32 ms. En parallèle, la chaleur et la consommation de batterie sur iOS et Android diminuent. Sur ordinateur, la même opération passe de 12 ms à 3 ms. Concrètement, chiffrer un film HD ou 1000 photos haute résolution prenait environ 90 secondes sur smartphone, un laps de temps divisé par trois.

Le SDK a déjà été utilisé au sein de l'assistant IA maison Lumo afin de conserver le chiffrement des fichiers. Les équipes de Proton développent actuellement un client pour Linux basé sur ce kit. Mais, bien entendu, l'objectif à long terme est de proposer cette brique auprès de n'importe quel éditeur tiers pour permettre aux utilisateurs des interactions directes avec leur Drive depuis un logiciel ou une application tierce. Le code source du SDK est accessible sur GitHub.