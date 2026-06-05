Proton a publié deux mises à jour de son Drive combinant une refonte du moteur commun à toutes les applications ainsi qu'une nouvelle version du protocole de chiffrement.
Jusqu'à présent, chaque application Proton Drive (sur iOS, Android, Windows, macOS, Web) reposait sur une base de code distincte, ce qui ralentissait les cycles d'amélioration. Proton a achevé la migration de l'ensemble vers un SDK unique. Toutes les apps partagent donc désormais un même socle qui pilote désormais les transferts, le chiffrement et la synchronisation sur toutes les plateformes.
Quoi de neuf pour Proton Drive ?
Proton travaille depuis juillet dernier sur cet ensemble de briques logicielles. Avec cette mise à jour, les téléchargements et les chargements de fichiers et de photos seraient respectivement jusqu'à deux fois et jusqu'à trois fois plus rapides. La sauvegarde photos sur Android et la synchronisation de fichiers sur macOS sont parmi les premiers à en bénéficier.
La deuxième mise à jour touche directement au protocole de chiffrement. Proton Drive utilise le standard OpenPGP pour verrouiller les fichiers avec une clé que seuls l'utilisateur et les personnes autorisées peuvent utiliser. Chaque fichier sécurisé avec ce standard repose sur deux blocs distincts. Le premier, le PKESK, transporte la clé de session. C'est elle qui permet de déverrouiller le contenu du fichier. Elle est elle-même protégée par la clé publique de l'utilisateur. Le second, le SEIPD, contient les données du fichier à proprement parler, chiffrées grâce à cette clé de session.
Proton Drive utilisait jusqu'à présent les versions 3 et 1 de ces deux composants. La mise à jour adopte les versions 6 et 2. La version 2 de SEIPD utilise l'algorithme AES-GCM, lequel est capable d'effectuer le chiffrement directement dans les processeurs modernes, ce qui évite de tout déléguer au logiciel.
Alors que sur smartphone le chiffrement d'un fichier de 4 Mo prenait 97 ms, l'opération est aujourd'hui effectuée en 32 ms. En parallèle, la chaleur et la consommation de batterie sur iOS et Android diminuent. Sur ordinateur, la même opération passe de 12 ms à 3 ms. Concrètement, chiffrer un film HD ou 1000 photos haute résolution prenait environ 90 secondes sur smartphone, un laps de temps divisé par trois.
Le SDK a déjà été utilisé au sein de l'assistant IA maison Lumo afin de conserver le chiffrement des fichiers. Les équipes de Proton développent actuellement un client pour Linux basé sur ce kit. Mais, bien entendu, l'objectif à long terme est de proposer cette brique auprès de n'importe quel éditeur tiers pour permettre aux utilisateurs des interactions directes avec leur Drive depuis un logiciel ou une application tierce. Le code source du SDK est accessible sur GitHub.
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Proton Drive est un service de stockage cloud prometteur et qui évolue dans le bon sens, notamment grâce à une série de mise à jour WIndows, Mac et sur le Web. Sa sécurité est irréprochable mais nous attendons encore quelques éléments pour finir de nous convaincre et notamment des outils permettant de mieux gérer ses photos. Nul doute en tout cas que Proton Drive arrivera à s'imposer parmi les plus grands.