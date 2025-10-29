Proton Mail, Drive, VPN, Pass...voici toutes les nouveautés à venir cet hiver

Le service de VPN renforce son offre gratuite en ajoutant cinq nouvelles localisations de serveurs. Jusqu'à présent, les utilisateurs sans abonnement pouvaient se connecter depuis les Pays-Bas, le Japon, la Roumanie, la Pologne et les États-Unis. En début de mois, nous rapportions que Proton avait ajouté des serveurs au Canada et en Norvège. L'éditeur annonce également la possibilité de se connecter au Mexique, en Suisse et à Singapour. Dans sa version gratuite, Proton dispose ainsi de 10 emplacements, contre 8 pour Hide.me et 13 pour PrivadoVPN.

Proton travaille sur une refonte de l'architecture de son VPN. Largement privilégié, le protocole WireGuard présente l'avantage de proposer un chiffrement robuste et de bonnes performances, mais face à la croissance des utilisateurs, l'implémentation actuelle ne serait pas optimale. Cette nouvelle architecture servira à développer des applications plus rapides et plus stables.

À l'instar des nouvelles versions de Proton Mail sur iOS et Android, cette refonte vise aussi à mieux harmoniser l'application pour déployer les nouvelles fonctionnalités plus rapidement sur toutes les plateformes. Les développeurs y poseront d'ailleurs les fondations pour un chiffrement post-quantique.