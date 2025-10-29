Proton Mail, Drive, VPN, Pass...voici toutes les nouveautés à venir cet hiver

Tous les trois mois, Proton fait le point sur sa feuille de route et l'entreprise dévoile désormais les projets en cours et à venir pour cet hiver. Des nouveautés sont attendues sur l'ensemble de ses services.
Proton Mail s'inspire de Gmail
Après avoir introduit un filtre pour les newsletters cet été, la messagerie chiffrée de Proton s'enrichit d'une vue par classement automatique. Les emails pourront ainsi être triés dans sept catégories distinctes : Principal, Social, Mises à jour, Forum, Promotions, Newsletters et Transactions. L'utilisateur conserve la main sur la configuration et peut ajuster le système selon ses préférences.
Proton facilitera également la migration depuis Google Workspace ou Microsoft 365. Les PME, nouvelles cibles de l'entreprise, pourront ainsi basculer rapidement leurs emails, calendriers et espaces de stockage en ligne vers l'infrastructure Proton for Business. Les développeurs travaillent en parallèle sur plusieurs améliorations mineures pour les versions mobiles, notamment après les retours collectés sur la v7 d'iOS et Android.
VPN : une nouvelle architecture et plus de serveurs gratuits
Le service de VPN renforce son offre gratuite en ajoutant cinq nouvelles localisations de serveurs. Jusqu'à présent, les utilisateurs sans abonnement pouvaient se connecter depuis les Pays-Bas, le Japon, la Roumanie, la Pologne et les États-Unis. En début de mois, nous rapportions que Proton avait ajouté des serveurs au Canada et en Norvège. L'éditeur annonce également la possibilité de se connecter au Mexique, en Suisse et à Singapour. Dans sa version gratuite, Proton dispose ainsi de 10 emplacements, contre 8 pour Hide.me et 13 pour PrivadoVPN.
Proton travaille sur une refonte de l'architecture de son VPN. Largement privilégié, le protocole WireGuard présente l'avantage de proposer un chiffrement robuste et de bonnes performances, mais face à la croissance des utilisateurs, l'implémentation actuelle ne serait pas optimale. Cette nouvelle architecture servira à développer des applications plus rapides et plus stables.
À l'instar des nouvelles versions de Proton Mail sur iOS et Android, cette refonte vise aussi à mieux harmoniser l'application pour déployer les nouvelles fonctionnalités plus rapidement sur toutes les plateformes. Les développeurs y poseront d'ailleurs les fondations pour un chiffrement post-quantique.
Les utilisateurs de Linux pourront profiter du protocole Stealth, lequel masque le trafic VPN sous la forme de HTTPS classique. D'ailleurs, pour répondre aux demandes de ces utilisateurs, Proton introduira une interface en ligne de commande. Il sera donc plus simple et plus rapide d'enclencher une connexion vers un serveur spécifique ou vers le plus rapide à l'instant T. Nul besoin alors de passer par une interface logicielle. Les utilisateurs pourront l'intégrer dans leurs scripts et pipelines pour l'adapter à leurs besoins spécifiques. Quant aux adeptes de Linux n'aimant pas trop jouer avec le Terminal, ils seront en mesure de lancer Proton VPN automatiquement au démarrage.
Du côté professionnel, Proton VPN va progressivement se transformer en vrai VPN d'entreprise avec une nouvelle console pour ses clients Proton for Business. Les administrateurs pourront définir des politiques de filtrage du trafic web, notamment pour bloquer l'accès à certaines catégories de services en ligne lors de la connexion aux passerelles réseau de l'organisation. Ils retrouveront par ailleurs des contrôles de sécurité plus granulaires pour mieux sécuriser leur structure et adapter Proton VPN à leurs besoins internes.
Drive et Pass misent sur la collaboration
Proton a récemment facilité la migration depuis Google Photos. Cet hiver, la société introduira les drives partagés pour les équipes et les familles. Les abonnements professionnels donneront accès à plusieurs espaces partagés, adaptés aux différents services d'une organisation, tandis que les formules Duo et Family en incluent un seul. Les performances générales du service bénéficieront d'optimisations grâce à un nouveau SDK qui accélère les téléchargements et uploads. Ce SDK constituera également la base technique de la future application Linux. On imagine que Proton Drive devrait par ailleurs revoir son app pour iOS afin d'optimiser le chargement des photos en tâche de fond.
Proton Pass offrira pour sa part une meilleure organisation des contenus stockés avec l'arrivée de dossiers et sous-dossiers dans les coffres-forts. Le gestionnaire de mots de passe disposera lui aussi d'une interface en ligne de commande pour les développeurs. Ils pourront automatiser la gestion des identifiants dans les processus de développement et de déploiement d'applications, tout en conservant le chiffrement de bout en bout. L'équipe continue aussi de peaufiner le remplissage automatique, notamment avec les formulaires complexes et la prise en charge des pop-ups d'authentification.
Lumo s'ouvre aux images et à la mémoire
En matière d'intelligence artificielle, Proton doit rattraper son retard face à la concurrence. L'assistant conversationnel Lumo prendra bientôt en charge l'envoi et la génération d'images. Ces visuels resteront privés et ne serviront pas à entraîner des modèles d'IA. Lumo développera également une fonction Mémoire, laquelle lui permettra de référencer les conversations passées pour des réponses personnalisées. Ces données resteront elles-aussi chiffrées et inaccessibles à des tiers. Surtout, l'arrivée de Custom GPTs permettra de créer plusieurs assistants adaptés à des projets ou des flux de travail spécifiques.
- storageStockage de 500 Go
- securityChiffrement natif par défaut
- alternate_emailSupport nom de domaine
- push_pinJurisdiction Suisse
En proposant de centraliser les versions premium de Proton Mail, Proton VPN, Proton Calendar, Proton Drive et Proton Pass, l'offre Unlimited s'avère particulièrement intéressante au niveau du tarif. On note quelques lacunes concernant le calendrier et le Drive, mais le Mail, le VPN ou le gestionnaire de mots de passe sont plutôt réussis. Après une décennie à plancher sur Mail, l'équipe propose une messagerie solide et moderne. Au travers de nos tests poussés le VPN a fait ses preuves, tandis que Pass évolue très rapidement et c'est plutôt bon signe. On regrette simplement que Proton semble avoir mis le calendrier aux oubliettes et que le Drive accuse encore plusieurs lacunes de jeunesse.