Mail, calendrier, stockage en ligne, navigateur, moteur de recherche... il existe aujourd'hui plusieurs alternatives sécurisées face aux services des GAFAM toujours plus avides des données utilisateurs. L'IA, en revanche, fait un peu exception. À l'heure actuelle, DuckDuckGo propose Duck.ai qui ne nécessite aucun compte utilisateur et n'enregistre pas les conversations des utilisateurs.

Proton entend aller plus loin. Dans un communiqué, la société affirme ainsi : "Les conversations sont stockées avec le chiffrement zero access de Proton, ne peuvent être déchiffrées que sur l’appareil de l’utilisateur, ne sont pas utilisées pour former des modèles d'IA et ne peuvent pas être partagées avec des tiers." Pour Proton, il s'agit aussi d'une avancée dans la souveraineté européenne face aux géants de la tech américains.