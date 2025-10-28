La prochaine mise à jour d'iOS devrait régler un problème qui perdure depuis bien trop longtemps en proposant enfin le chargement transparent des contenus sur des services de stockage tiers en arrière-plan.
Si vous utilisez Google Photos, Dropbox ou Proton Drive sur votre iPhone, alors vous aussi vous avez certainement pesté au moins une fois en constatant qu'il est nécessaire de laisser l'application tierce ouverte en arrière-plan le temps du transfert de votre pellicule avec un chargement plus rapide lorsque celle-ci est active au premier plan. Apple s'est enfin attelée à ce problème et introduira un nouveau framework baptisé Background Resource Upload à PhotoKit avec iOS 26.1.
Enfin une synchronisation optimisée
Le moins que l'on puisse dire, c'est que les applications de stockage en ligne tierces sur iOS bénéficient d'une intégration bien moins poussée qu'iCloud. pas étonnant que la firme de Cupertino fasse d'ailleurs l'objet d'une plainte à ce sujet. Mais les choses devraient bientôt changer. Avec iOS 26.1, c'est le système lui-même qui se chargera d'opérer les transferts. Dans sa documentation technique, Apple explique qu'avec Background Resource Upload, "le système gère les téléchargements de votre application, les traite en arrière-plan et prend automatiquement en charge la connectivité réseau, la gestion de l’alimentation et la planification".
Plutôt que de permettre à une app de simplement avoir un processus en arrière-plan, Apple a donc pris son temps mais en peaufinant les détails. Cette tâche devrait ainsi être optimisée pour ne pas consommer le reste de votre batterie s'il ne vous reste que 25%, ni utiliser votre connexion 4G si vous devez synchroniser plusieurs gigaoctets de données. On imagine aussi qu'Apple utilise quelques algorithmes pour comprendre votre routine d'utilisation et n'activera pas ce transfert si vous avez l'habitude de jouer sur votre temps de pause le midi.
À l'heure actuelle, certaines applications tentent de manœuvrer avec les limitations d'iOS, par exemple en maintenant l'écran allumé le temps d'un transfert pour accélérer ce dernier. Pour bénéficier du chargement en tâche de fond, les éditeurs devront mettre à jour leurs applications avec cette extension. iOS 26.1 est prévu pour début novembre.