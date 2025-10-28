Plutôt que de permettre à une app de simplement avoir un processus en arrière-plan, Apple a donc pris son temps mais en peaufinant les détails. Cette tâche devrait ainsi être optimisée pour ne pas consommer le reste de votre batterie s'il ne vous reste que 25%, ni utiliser votre connexion 4G si vous devez synchroniser plusieurs gigaoctets de données. On imagine aussi qu'Apple utilise quelques algorithmes pour comprendre votre routine d'utilisation et n'activera pas ce transfert si vous avez l'habitude de jouer sur votre temps de pause le midi.

À l'heure actuelle, certaines applications tentent de manœuvrer avec les limitations d'iOS, par exemple en maintenant l'écran allumé le temps d'un transfert pour accélérer ce dernier. Pour bénéficier du chargement en tâche de fond, les éditeurs devront mettre à jour leurs applications avec cette extension. iOS 26.1 est prévu pour début novembre.