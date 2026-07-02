Sur le plan de la sécurité, Heimlane Vault prend désormais en charge les clés FIDO2/WebAuthn comme second facteur d'authentification. Concrètement, cela permet de brancher une clé physique de type YubiKey, Nitrokey ou Thales SafeNet pour valider une connexion - en plus du mot de passe maître. Ces clés sont résistantes au phishing : même si un attaquant vous trompe sur l'URL d'un site, la clé ne valide pas l'opération.

Le service ajoute aussi une connexion par appareil, sans mot de passe. Depuis un terminal déjà enregistré, l'utilisateur peut approuver une nouvelle connexion sans ressaisir ses identifiants. Un registre des appareils autorisés permet de suivre et révoquer les accès à tout moment.