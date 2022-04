Microsoft 365 : bientôt une version ultra sécurisée pour les gouvernements

Ce nouvel écosystème ultra-sécurisé développé en collaboration avec le Pentagone est actuellement en cours d’examen et d’approbation avec un lancement prévu au plus tôt à la mi-2022. Cet environnement exclusif exécutera les dernières applications de productivité, de sécurité et de collaboration d'Office 365 Government. « Nous avons une approche exhaustive pour construire, tester, intégrer et auditer nos produits afin qu'ils soient conformes aux réglementations gouvernementales, ce qui contribuera à garantir la sécurité et la confidentialité des environnements », explique Microsoft dans son billet de blog.