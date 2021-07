JEDI : poursuivi en justice par Amazon, le Pentagone annule son énorme contrat avec Microsoft

Mais, que la plainte d’Amazon soit justifiée ou pas, les déboires juridiques ont d’ores et déjà considérablement ralenti le programme . Or, les besoins sont immédiats. Pour John Sherman, en charge des systèmes d’information pour le Département de la Défense, le déploiement d’une nouvelle capacité doit se faire au plus tard en avril 2022. Autrement dit demain, vu l’ampleur du projet.