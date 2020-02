À la demande d'Amazon, la justice américaine met le contrat JEDI en suspens

Soupçons d'ingérence

Microsoft et la Défense : « déçus », mais « confiants »

Source : CNBC

Un appel auquel une juge fédérale a répondu jeudi 13 février, du moins partiellement. Si rien ne permet d'affirmer que Donald Trump sera effectivement entendu par la justice, le contrat a été mis en suspens.Pour rappel, le contrat JEDI n'a rien à voir avec la saga. Signifiant, il a pour but de moderniser les infrastructures Cloud du département américain de la Défense. Un projet juteux puisqu'il concerne différents services qui, ensemble, pourraient représenter jusqu'à 10 milliards de dollars sur dix ans.Le 25 octobre dernier, le Pentagone attribuait ce contrat à Microsoft , alors qu'Amazon et sa plateforme AWS étaient jusqu'alors considérés comme favoris pour ce projet. Pour la société de Jeff Bezos, il n'y a pas de doute : Donald Trump a fait preuve d'ingérence et a incité le Pentagone à préférer Microsoft. À la suite d'un dépôt de la part d'Amazon, la juge Patricia Campbell-Smith a donc pris la décision de suspendre le contrat.Sa décision est publique, mais ses motivations sont restées confidentielles. Cela dit, s'il n'est pas clairement exprimé que la mise en suspens résulte du dépôt d'Amazon, la juge précise qu'AWS a dû effectuer un dépôt de 42 millions de dollars dans le cas où son «». Amazon et Microsoft doivent comparaître le 27 février.Microsoft et le département américain de la défense - qui a déjà nié tout soupçon d'ingérence - ont contesté la décision de la juge. Frank Shaw, le vice-président des communications de Microsoft, a déclaré àdans un communiqué : «», ajoutant : «».Une déclaration similaire à celle du porte-parole de la Défense, qui a affirmé : «».Et Donald Trump ? Rien ne semble indiquer que le président sera entendu par la justice, comme l'a souhaité Amazon. Pour le moment, l'élu n'a pas non plus commenté la décision de Patricia Campbell-Smith.