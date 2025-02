L'éditeur de tableaux en ligne de Google se dote plusieurs outils d'optimisation permettant d'améliorer sensiblement les performances. À titre d'exemple, « les feuilles de calcul chargent désormais les données existantes jusqu'à 30% plus rapidement », précise Google. De plus, le collage de données entre tableaux dans Sheets a également été optimisé, avec « jusqu'à 50% de vitesse supplémentaire » lors des transferts. L’application des filtres gagne aussi en fluidité avec une exécution jusqu’à 50 % plus rapide, comme rapporté par le site 9to5Google.

Bonne nouvelle, ces optimisations sont immédiatement disponibles pour les clients Google Workspace, les abonnés individuels et les utilisateurs de comptes personnels.