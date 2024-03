Au sein de l'écurie de F1 Williams, on gère les 20 000 pièces des voitures sur... une seule feuille Excel ! Et ça fait bondir le patron

La transition vers un système de suivi moderne est donc inévitable pour Williams. Pat Fry, le directeur technique, a souligné l'extrême coût de cette modernisation. Malgré cela, l'investissement dans de nouveaux processus et systèmes est essentiel pour rester compétitif dans le sport de la Formule 1, où la technologie et la précision sont primordiales.



L'histoire de Williams n'est pas isolée dans le monde de la Formule 1. D'autres équipes ont également lutté avec des systèmes désuets. Lorsque Sebastian Anthony a été intégré à l'équipe Renault, il a constaté que la feuille de calcul Excel de conception et de construction de Renault Sport Formula One comptait 77 000 lignes, soit trois fois plus que la configuration de Williams, ce qui a provoqué une révolution interne en 2023.



Mais la tendance est clairement à l'adoption de solutions basées sur le cloud et d'outils de gestion intégrés. Ces nouvelles approches promettent une gestion plus efficace et une réduction des erreurs humaines, ouvrant la voie à une ère de haute performance et d'innovation. Comme l'affirme James Vowles, « Pourrions-nous être plus performants si nous étions plus structurés, organisés et si tout était livré plus tôt ? Absolument ».

Mais rien ne changera en profondeur chez Williams tant que les hommes ne seront pas prêts à suivre cette transition technologique. S'il est certain que de meilleurs processus amélioreront la gestion du système et in fine, les performances des véhicules de l'écurie, les deux hommes savent que c'est un passage inconfortable pour certains anciens techniciens, mais avant tout, destiné à améliorer leurs conditions de travail.