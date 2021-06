Microsoft organise un tournoi e-sportif à 13 h sur... Excel

Présenté comme la Coupe du Monde du Modeling financier, cet événement mettra donc en compétition huit fines lames de la feuille de calcul issus de huit pays différents. Cette bataille multijoueur mettra à rude épreuve leur expertise dans des défis toujours plus complexes.

Cette Coupe du Monde sera présentée par deux employés de Microsoft, Danielle Stein Fairhurst et Adam Callens, sur le site Smash.gg, un site également détenu par Microsoft. Pour une légitimité totale, l'événement est sponsorisé par Microsoft et AG Capital.

Cet événement se veut également pédagogique pour celles et ceux souhaitant aiguiser leurs compétences sur Microsoft Excel. À l'issue de la compétition, les feuilles de calcul créées par les compétiteurs seront en effet partagées avec les spectateurs afin d'apprendre de nouvelles astuces.



Tous les détails de cette compétition consacrée aux maîtres de la feuille de calcul Excel au sommet de leur art ainsi que sa retransmission en direct via YouTube, prévue à 13 h 00, peuvent être retrouvés via la source citée ci-dessous.