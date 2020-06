Money débarque dans Excel pour les abonnés à Microsoft 365... Pour l'instant aux US

Les logiciels de gestion de finances personnelles avaient le vent en poupe dans les années 90 et 2000, avec la démocratisation de l’informatique personnelle et l’accessibilité Internet étendue à presque toute la planète. Mais peu à peu, l’intérêt s’est estompé, probablement dû aux services en ligne proposés par les institutions bancaires.

Cependant, centraliser ses comptes bancaires, livrets d’épargne et autres crédits dans une application, qui récupère vos données en ligne tout en vous permettant d’établir un budget et des prévisions, reste une idée séduisante. C’est ce que faisait Microsoft Money en son temps et c’est ce que va faire « Money in Excel » aujourd'hui.

Pour en bénéficier, il faut toutefois attendre encore un peu, car cette fonctionnalité n’est pour le moment proposée qu’aux États-Unis et aux personnes ayant souscrit un abonnement Microsoft 365 Famille ou Personnel (anciennement Office 365 Famille).

Le déploiement à l’international ne devrait pas tarder, notamment en France. Cerise sur le gâteau face à l’ancienne mouture de Microsoft Money, les utilisateurs macOS X pourront évidemment en bénéficier, Excel fonctionnant pleinement sur Mac.