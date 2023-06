Xiaomi 13T et 13T Pro : charge ultra rapide et appareil photo, à quoi faut-il s'attendre

Le Xiaomi 13T Pro devrait disposer du même écran et de la même batterie que le Xiaomi 13T. Il jouirait toutefois d'un SoC gravé en 4 nm plus performant, potentiellement le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, et d'une recharge encore plus rapide allant jusqu'à 120 watts.

Le modèle Pro embarque logiquement plus de mémoire : 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage. Là encore, Leica est impliqué pour les capteurs photo, mais sans plus d'informations. Le tarif de 799 livres sterling se convertit en 930 euros, mais il ne s'agira pas forcément du prix pratiqué en France.