Test POCO F4 GT : un smartphone surpuissant à moins de 600€

Le module photo ressort légèrement, ce qui rend bancal le téléphone lorsqu'il est utilisé à plat. Utiliser la coque transparente permet de résoudre ce "problème" mineur. Sur la tranche du dessus se trouvent un haut-parleur, un micro et un port infrarouge. Le second haut-parleur est sur la tranche inférieure aux côtés d'un second micro et du connecteur USB-C. Pour ce dernier, il faudra utiliser l'adaptateur mini-jack fourni dans la boîte pour profiter de vos casques et écouteurs en filaire.