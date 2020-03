Le Sony Xperia 1 II aura deux capteurs photo Sony et deux Samsung

© Sony

Lire aussi :

Le OnePlus 8 se montre en couleurs dans une fuite de rendus officiels

Un champion de la photo ?

Lire aussi :

Qualcomm mettra à jour les pilotes de ses GPUs pour smartphones tous les trimestres

Stockage UFS 3.0 au programme

Source : GSMArena

Fin février et malgré l'annulation du Mobile World Congress de Barcelone, Sony avait présenté son nouveau flagship, le Xperia 1 II , qui n'a toujours pas de date de sortie officielle. Des détails sur sa fiche technique que la marque japonaise n'avait pas communiqués ont fuité à travers une prise en main du mobile.On apprend notamment les caractéristiques des différents capteurs photo qui équipent le Sony Xperia 1 II. Le module principal (12Mp 24mm f/1.7) est le Sony IMX557, alors que l'ultra grand-angle (12MP 70mm f/2.4) est confié au Sony IMX363. Ce sont les deux seuls modules Sony qui composent le triple capteur de l'appareil.En effet, le groupe est allé se fournir chez son concurrent Samsung pour l'autre objectif du set up ainsi que pour la caméra frontale. On retrouve donc l'ISOCELL S5K3T2 pour le téléobjectif (12Mp 70mm f/2.4) au dos du device et le S5K4H7 à l'avant pour les selfies (8Mp 24mm f/2.0).Il est intéressant de constater que le Sony IMX557 n'a pas encore été annoncé. Il devrait vraisemblablement s'agir d'une version améliorée du IMX555 qui équipe les Galaxy S20 et S20+ de Samsung , ce qui promet une excellente qualité photo.L'outil Androbench nous en dit quant à lui plus sur la technologie de stockage utilisée sur le Sony Xperia 1 II, l'UFS 3.0, bien plus rapide que l'UFS 2.1 standard, tant en termes de vitesse de lecture qu'en vitesse d'écriture. Pas d'UFS 3.1 par contre, un standard qui boosterait encore plus les débits en écriture.Pour rappel, le Xperia 1 II sera vendu 1 199 euros. Il embarque un écran OLED 4K HDR de 6,5 pouces au ratio 21:9 et taux de rafraîchissement 60 Hz, un SoC Snapdragon 865 , 8 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage et une batterie de 4 000 mAh.