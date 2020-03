Le OnePlus 8 se montre en couleurs dans une fuite de rendus officiels

© OnePlus

Cela fait quelques semaines maintenant que les fuites se multiplient concernant les prochains OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Aujourd'hui, plusieurs rendus «» permettent de découvrir les différents coloris à venir.Ainsi, selon toute vraisemblance, il sera possible de s'offrir un OnePlus 8 en version Onyx Black, mais aussi en Glacial Green, et même en Interstellar Glow. Des smartphones qui abandonneront encoche et capteur frontal motorisé, pour un écran poinçonné dans le coin supérieur gauche, intégrant le module photo frontal.Rappelons que les nouveaux smartphones OnePlus devraient être officialisés le 15 avril (normalement). Patience donc.