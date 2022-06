Test Sony SRS-XG300 : l'enceinte idéale aussi à l'aise à la maison, qu'en voyage

Ces derniers peuvent être divisés en 3 petits groupes : off, ClearAudio+, et Custom EQ. Sans toucher à rien, l'appareil peut être considéré sur Off, il n'y a aucune accentuation ou égalisation. L'option ClearAudio ramène à deux réglages : MegaBass (également accessible en bouton), et LiveSound, qui insiste sur la clarté et non le bas du spectre. Enfin, le mode Custom laisse l'accès à un égaliseur. Malheureusement, celui-ci est limité à seulement 3 bandes, ce qui ne permet pas de faire grand-chose.