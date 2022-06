Test Roccat Syn Pro Air : sobriété, élégance et bon son pour un casque peu polyvalent

7

En dehors de quelques réserves sur la forme et la taille des oreillettes pour les plus grandes oreilles, Roccat signe ici un casque tout à fait recommandable. La finition est élégante, la construction satisfaisante et le fonctionnement sans fil impeccable, si ce n’est une petite lenteur à l’allumage. L’autonomie n’est pas en reste, pas plus que le confort général.

Bien sûr, compte tenu du prix demandé par Roccat, on regrette que le Syn Pro Air ne soit pas davantage polyvalent, qu’il n’offre par exemple pas de connectique Bluetooth. Il est donc à acheter en connaissance de cause. Côté rendu audio, son orientation jeu vidéo est plus que perceptible et les mélomanes se tourneront vraisemblablement vers un produit plus homogène, dans sa gestion des bas médiums notamment.