Test Sony Inzone H7 : une entrée en matière séduisante mais délicate à ce tarif

L’Inzone H7 nous a positivement surpris dès les premières notes jouées avec un rendu très agréable à l’oreille. On y perçoit d’abord une reproduction convaincante des graves, le son est chaleureux avec des basses fréquences puissantes et bien rondes, accompagnés par des aigus qui ne manque pas de détails, mais dont l’équilibre semble en retrait. Cela résulte sur un profil sonore qui ne laisse pas indifférent, clairement taillé pour l’immersion en jeu. On parcourt nos FPS favoris avec une sensation de découverte, comme si l’environnement sonore du jeu avait soudain une ampleur et une profondeur nouvelle. À cela s’ajoute une excellente stéréophonie : l’Inzone H7 tient la promesse d’un casque taillé pour le jeu et la compétition.



Tout n’est pas rose non plus, car les bons côtés du H7 en ce qui concerne l’expérience de jeu ne le sont pas forcément lorsqu’il s’agit d’une écoute purement musicale. Malgré la présence d’un égaliseur au sein de l’application Inzone Hub, la restitution risque de déranger certains utilisateurs en raison d’une coloration évidente et d’une perte de précision lorsque l’on touche aux paramètres d’égalisation. Les amateurs de basses fréquences seront toutefois ravis de leur achat ; si le casque offre déjà un rendu chaleureux de base, l’égaliseur lui permet de mettre à profit ses bonnes capacités de ce côté-ci. Parfait pour nos playlists de musiques électroniques et hip-hop, beaucoup moins pour celles de musiques classiques et de jazz. Précisons aussi que si l’égaliseur peut aider pour personnaliser le rendu sur PC via l’application Inzone Hub, ce n’est pas le cas via Bluetooth ou sur la PS5 ; de ce côté Sony a encore quelques efforts à fournir pour étendre les fonctionnalités de l’application sur d’autres types d’appareils.