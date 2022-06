Test Sony Inzone M9 : 4K et HDR sur consoles et PC, une offensive gagnante pour Sony

Concernant le potentiel de ce moniteur pour le gaming, il fait sans aucun doute partie des meilleurs prétendants pour une expérience de jeu en 4K. Nous avons notamment pu vérifier sa bonne gestion du VRR, le G-Sync est pris en charge sans aucune faille. L’input lag relevé compte parmi les valeurs les plus basses de nos différents tests, avec 8,9 ms. C’est un peu plus mitigé du côté des temps de réponses. Certes, la dalle IPS de ce moniteur ne manque pas de réactivité dans les transitions de pixels, mais l’on constate tout de même un léger ghosting par défaut (temps de réponse standard) et un reverse ghosting déjà plus impactant (temps de réponse ajusté sur « faster »). Le meilleur réglage d’overdrive semble être l’option « fast », un très léger flou de mouvement se laisse toujours apercevoir, mais il s’agit clairement de la meilleure option.



En contrepartie, il est nécessaire de disposer d’une configuration adéquate pour profiter d’une expérience de jeu en 4K et profiter du taux de rafraichissement de 144 Hz. Suivant votre matériel, cela sera possible sur de nombreux titres compétitifs et peu gourmands en ressources, mais bien plus délicat sur des titres comme Cyberpunk 2077, Death Stranding, ou Red Dead Redemption II. Les joueurs consoles savent quant à eux à quoi s’en tenir puisqu’il est généralement nécessaire de choisir entre une jouabilité plus fluide ou des graphismes de haute qualité sur les jeux compatibles avec la 4K à 120 Hz.