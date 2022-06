Sony à l’assaut du gaming PC avec Inzone, sa nouvelle marque de périphériques

Du côté de l’image d’abord, on retrouve deux moniteurs gaming, les Sony Inzone M9 et M3. Le premier se destine aussi bien aux joueurs consoles que PC, avec un affichage 4K HDR (DisplayHDR 600) sur une diagonale de 27 pouces, un refresh rate de 144 Hz, ou encore un temps de réponse annoncé à 1 ms gris-à-gris. Sony utilise ici une dalle IPS dont le contraste peut être optimisé grâce à une fonction de local dimming.



Avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz et sa définition Full HD, l’Inzone M3 s’adresse quant à lui davantage aux joueurs PC qui recherchent avant tout la performance pure. L’écran reste compatible HDR (DisplayHDR400) et affiche des fonctionnalités similaires au M9. Les deux écrans ont notamment le droit à une connectique à base de HDMI 2.1 et de DisplayPort 1.4 ainsi que d’USB-C pour le M9. On y retrouve également une fonction de switch KVM auto qui permet de contrôler deux ordinateurs, ou un PC et une console, depuis un seul ensemble de périphériques (clavier, souris, casque). Enfin, les deux écrans supportent le VRR et sont certifiés G-Sync.