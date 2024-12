Norton 360 : comment bien installer l'antivirus et ses options ?

Rendez-vous sur norton.com/setup et cliquez sur « Connexion » en haut à droite de l’écran. Dans la fenêtre qui s’affiche, indiquez vos identifiants (adresse email et mot de passe) si vous possédez un compte, ou créez-en un en cliquant sur le lien « Créer un compte » et en suivant les instructions. Sur la page suivante « Démarrer », cliquez sur « Saisir une nouvelle clé de produit ». À noter que le code d’activation se présente sous la forme d’une combinaison de lettres et de chiffres sans caractères spéciaux.