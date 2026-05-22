Si vous dirigez une auto-entreprise, vous avez certainement entendu parler de la réforme sur la facturation électronique qui entrera en vigueur au second semestre 2026. Pas de panique, vous pouvez anticiper dès maintenant grâce à un service gratuit, et sans engagement.
Face à une réforme, le premier réflexe est souvent l’inquiétude, suivie du casse-tête des nouvelles normes à appréhender. En réalité, la facturation électronique n’a rien de complexe, surtout avec un logiciel de facturation comme Solo.
Que vous soyez micro-entrepreneur ou encore solo-entrepreneur, Solo vous accompagne pas à pas dans pour vous permettre d’être prêt dès septembre 2026. Anticipez sans débourser le moindre centime, et découvrez toute la gamme de services de Solo pour optimiser la gestion de votre auto-entreprise.
Voici comment aborder la réforme sur la facturation électronique du bon pied
Solo vous permet d’être prêt, en toute sérénité
Si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez certainement reçu une communication de la DGFiP au sujet de cette réforme.
En quelques mots : au 1er septembre 2026, toutes les auto-entreprises devront pouvoir recevoir leurs factures fournisseurs au format électronique, et, d’ici septembre 2027, elles devront également être en mesure d’émettre leurs factures clients sous ce même format.
L’État vous permet de vous mettre en conformité en choisissant une Plateforme Agréée gratuite telle que Solo.
Avec Solo, vous bénéficiez de plus de 13 ans d’expertise du régime de la micro-entreprise : la plateforme a été développée par les créateurs de Portail Auto-Entrepreneur, un site de référence dans le domaine.
Je souhaite choisir Solo pour ma facturation électronique : mode d’emploi
La première étape consiste à vous créer un compte avec votre adresse email.
Vérifiez ensuite les informations clés de votre auto-entreprise (SIRET, adresse de domiciliation, date de création) et munissez-vous de votre carte d’identité, passeport ou titre de séjour pour activer la facturation électronique. Le processus ne prend pas plus de 5 minutes.
L’offre Start, entièrement gratuite, inclut notamment la réception des e-factures, la création de devis et la déclaration de vos revenus à l’Urssaf. Pas besoin de carte bancaire pour vous inscrire. Solo devient payant seulement lorsque vous commencez à facturer, c’est-à-dire au moment où votre activité décolle.
Enfin, Solo s’utilise sans changement de compte bancaire et sans banque imposée : vous restez entièrement libre de choisir l’établissement bancaire qui vous convient.
Solo est une véritable plateforme de gestion dédiée aux indépendants
De nombreux outils dédiés à votre structure
Artisan, professionnel du bâtiment, commerçant, consultant ou prestataire de services : quel que soit votre métier, Solo met à votre disposition de multiples fonctionnalités pour simplifier votre quotidien.
Au-delà de l’offre Start, différents plans d’abonnement vous permettent de piloter vos seuils de chiffre d’affaires et de TVA, de relancer les impayés, de synchroniser votre compte bancaire ou encore d’échanger avec des conseillers experts.
Autre atout majeur de Solo : son ergonomie. Le tableau de bord est clair, lisible, et les fonctionnalités liées à la facturation comme à la gestion y sont parfaitement organisées.
Solo vous permet donc bien plus que d’émettre et recevoir des factures électroniques officielles depuis une plateforme agréée.
Il s'agit d'une véritable boite à outils, que vous soyez auto-entrepreneur, freelance, indépendant ou solo-entrepreneur. Un formulaire de contact, avec réponse sous 48h, est disponible dans l’offre Start, toujours gratuitement et sans engagement.
Pourquoi faire confiance à Solo ?
Cette plateforme agréée présente un net avantage : vous préparer sereinement à la réforme de septembre 2026 tout en préservant votre liberté. Avec son offre Start, Solo vous met gratuitement en conformité, sans carte bancaire, sans compte bancaire pro et sans engagement.
Solo compte plus de 100 000 auto-entrepreneurs inscrits sur sa plateforme, 13 ans d’expérience dans le secteur et est certifiée ISO 27001 en matière de cybersécurité.
Vous pouvez également passer aux abonnements plus avancés, avec la possibilité de tester l’offre Pro ou Go pendant 30 jours gratuitement.
Quels sont les abonnements disponibles sur la plateforme agréée Solo ?
Retrouvez 4 possibilités d’abonnement, dont :
- Offre Start, gratuite : pour la réception de factures électroniques via la plateforme agréée, déclarations mensuelles à l’Urssaf et livre de recettes.
- Offre Go, 12 €/mois, sans engagement : ajoutant la création de factures, le paiement en ligne, une connexion bancaire et un suivi des seuils annuels.
- Offre Pro, 19,90 €/mois, sans engagement : ajoutant la gestion de la TVA et une assistance guidée à la déclaration.
- Offre Premium, 34,90 €/mois sans engagement : ajoutant un accompagnement humain, avec une assistance par e-mail et téléphone ainsi qu’un conseiller expert.
Le détail complet des offres est disponible sur le site de Solo et peut être consulté sur la page tarifs.