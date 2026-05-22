Face à une réforme, le premier réflexe est souvent l’inquiétude, suivie du casse-tête des nouvelles normes à appréhender. En réalité, la facturation électronique n’a rien de complexe, surtout avec un logiciel de facturation comme Solo.

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