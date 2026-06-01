Les cookies classiques, on les connaît bien. Ce sont des fichiers déposés dans votre navigateur. Vider le cache suffit à les effacer. Pour sa part, Utiq fonctionne différemment. Le site partenaire affiche une bannière de consentement, similaire en apparence à la fameuse cookie banner. Mais lorsque vous cliquez sur "Accepter", c'est votre adresse IP qui est transmise à Utiq. La société la transfère à votre opérateur. Et ce dernier la relie à votre numéro de contrat ou de téléphone. Un identifiant pseudonyme est alors généré : c'est ce qu'Utiq appelle le "consentpass".

Cet identifiant est donc produit au niveau du réseau, pas sur votre appareil. Autrement dit, vider le cache, changer de navigateur ou activer le mode incognito ne change rien. L'identifiant persiste tant que vous utilisez la même connexion. Il s'applique d'ailleurs à tout le foyer. Si un autre membre de votre famille a consenti sur son appareil, sa navigation se retrouve associée à la même connexion, et donc au même identifiant, que la vôtre. Ce que les cookies ne faisaient pas : ils restaient dans un seul navigateur, sur un seul appareil.

Du côté des sites intégrant Utiq, le système dérive deux autres signaux à partir du consentpass : le "martechpass", utilisé pour les campagnes marketing propres à chaque site, et l'"adtechpass", destiné aux achats publicitaires programmatiques. Ces identifiants dérivés varient d'un site à l'autre. L'identifiant de base que fournit l'opérateur (le "Network Signal") reste en revanche une boîte noire. Même la CNIL n'en connaîtrait pas le contenu exact. Comme le rapportent nos confrères de Next, dans ces conditions, difficile de parler de consentement éclairé.