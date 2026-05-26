En simplifiant légèrement, on peut séparer les cookies en deux grandes catégories. Les cookies dits « de session » sont ceux qui retiennent votre panier d'achat sur un site d'e-commerce ou votre identifiant de connexion : il est utile et personne ne se bat vraiment pour s'en débarrasser. Sans eux, votre plateforme de streaming préférée vous demanderait de vous reconnecter dès que vous la visitez et vous seriez contraint de remplir de nouveau votre panier si vous aviez le malheur de quitter la page pour aller comparer un prix ailleurs. Insupportable, et donc indispensable pour ne pas avoir l'impression de revenir aux débuts d'Internet dans les années 1990.

Le cookie tiers, lui, est d'une autre nature. Lorsque vous visitez un site, celui-ci charge des éléments provenant de serveurs extérieurs (publicités, boutons de partage, outils d'analyse) qui en profitent pour déposer leur propre cookie sur votre navigateur, à votre insu. Comme ces mêmes acteurs publicitaires sont présents sur des milliers de sites différents, leur cookie les retrouve partout où vous passez, leur permettant de reconstituer un historique de navigation détaillé et de vous coller une étiquette commerciale : amateur de voyages, futur acheteur de voiture, de vélo, de sneakers ou simplement quelqu'un qui a cherché une fois « symptômes grippe » à trois heures du matin.

Ils sont en voie de disparition : depuis plusieurs années, les grands navigateurs leur tournent le dos. Apple fut la première à les chasser en 2017 avec son système ITP (Intelligent Tracking Prevention), intégré à Safari, qui limitait déjà sévèrement la durée de vie des cookies tiers. Firefox a suivi en 2019 avec un blocage par défaut. Peu de temps après, Google, et son navigateur Google Chrome, a annoncé en 2020 vouloir les supprimer d'ici 2022, avant de repousser l'échéance à 2023, puis à 2024, puis de renoncer définitivement à l'idée en juillet 2024 face aux protestations des régulateurs britanniques, des annonceurs et des éditeurs.

Du côté réglementaire, le RGPD a aidé : comme de plus en plus d'internautes européens se prévalent de leur droit de refus, l'addition commence à peser très lourd sur les éditeurs du web gratuit, pris en étau entre des internautes qui déclinent le traçage et des annonceurs qui s'opposent au paiement d'espaces publicitaires aveugles.

Garrett Johnson, professeur associé en marketing à l'Université de Boston et co-auteur de l'étude, explique : « Les cookies tiers ont été le moteur central du fonctionnement de la publicité en ligne. Dans notre étude, leur suppression a entraîné une baisse des revenus publicitaires des éditeurs d'environ 35 % — et d'environ 66 % dans l'Union européenne — ce qui démontre qu'ils jouent encore un rôle économique majeur dans le soutien du web ouvert ». Il y a un énorme écart entre l'Europe et le reste du monde, qui s'explique en grande partie par l'adoption du RGPD.

Pour aboutir à ces chiffres, l'équipe a analysé quelque 200 millions de publicités affichées sur des écrans d'internautes à travers le monde, en s'appuyant sur les données de la régie Raptive et sur une expérimentation conduite par Google sous la supervision de l'autorité britannique de la concurrence. Environ 60 millions d'utilisateurs de Chrome avaient été répartis aléatoirement en trois groupes : cookies activés, cookies désactivés, ou cookies remplacés par le Privacy Sandbox de Google. Un protocole expérimental de grande ampleur que Johnson qualifie lui-même d'« opportunité exceptionnelle d'évaluation indépendante à grande échelle ».

Le débat concernant les cookies porte donc autant sur la vie privée que sur le financement du web gratuit : vous avez heureusement le droit de les refuser, mais ce droit a un coût qui se répercute sur les éditeurs, créateurs de contenu, ou journalistes indépendants qui dépendent de ces revenus publicitaires pour continuer à produire ce que vous lisez gratuitement. La réelle question adressée par cette étude est politique et s'adresse directement à vous : quel modèle économique viable reste-t-il sur la table pour financer un web ouvert que personne ne veut payer, mais que tout le monde entend consommer sans le financer de sa poche ?