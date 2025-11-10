À l’heure où la publicité ciblée s’immisce dans chaque recoin du web, protéger sa vie privée en ligne n’est plus une option. Entre les cookies, le fingerprinting et le suivi des appareils connectés, les annonceurs disposent aujourd’hui d’outils capables de reconstituer l’ensemble de votre parcours numérique.

ExpressVPN s’impose alors comme une réponse concrète à ce problème. Grâce à son réseau de plus de 3 000 serveurs répartis dans 105 pays et à sa politique stricte de non-journalisation, le service empêche toute exploitation de vos données personnelle. Les serveurs permettent de masquer votre adresse IP réelle pour plus de protection.

En ce moment, à l’occasion du Black Friday, il est disponible à 3,88 € par mois (au lieu de 12,10 €), soit 67 % de réduction et quatre mois offerts sur l’abonnement de deux ans.