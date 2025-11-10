Sur le web, chaque clic alimente des milliers de régies publicitaires capables de dresser un portrait précis de vos habitudes. En cette période de Black Friday, ExpressVPN propose une solution simple pour reprendre le contrôle : un service conçu pour protéger vos données et bloquer les traqueurs à la source, désormais en promotion exceptionnelle.
À l’heure où la publicité ciblée s’immisce dans chaque recoin du web, protéger sa vie privée en ligne n’est plus une option. Entre les cookies, le fingerprinting et le suivi des appareils connectés, les annonceurs disposent aujourd’hui d’outils capables de reconstituer l’ensemble de votre parcours numérique.
ExpressVPN s’impose alors comme une réponse concrète à ce problème. Grâce à son réseau de plus de 3 000 serveurs répartis dans 105 pays et à sa politique stricte de non-journalisation, le service empêche toute exploitation de vos données personnelle. Les serveurs permettent de masquer votre adresse IP réelle pour plus de protection.
En ce moment, à l’occasion du Black Friday, il est disponible à 3,88 € par mois (au lieu de 12,10 €), soit 67 % de réduction et quatre mois offerts sur l’abonnement de deux ans.
Comment les publicitaires traquent vos données en ligne
Derrière chaque bannière, chaque suggestion de produit ou chaque vidéo sponsorisée, se cache un vaste réseau de collecte de données. Les régies publicitaires utilisent aujourd’hui des méthodes sophistiquées pour identifier les internautes et suivre leurs comportements, même lorsqu’ils pensent naviguer en toute discrétion. Le cookie tiers, longtemps symbole du suivi numérique, n’est plus le seul outil de ciblage. Les annonceurs exploitent désormais des techniques plus subtiles, comme le fingerprinting, qui analyse la configuration unique de votre appareil (navigateur, résolution d’écran, polices installées, extensions, etc.) pour créer une empreinte numérique impossible à effacer. D’autres acteurs s’appuient sur le suivi des adresses IP ou des connexions Wi-Fi pour relier plusieurs appareils à une même personne.
Cette collecte permanente permet de dresser des profils d’une précision inquiétante : préférences d’achat, opinions politiques, santé, situation géographique ou encore rythme de vie. Ces informations sont revendues, croisées, puis utilisées pour orienter les campagnes publicitaires, parfois à l’insu des utilisateurs. Même les géants du web participent à cette mécanique, reliant les données issues des réseaux sociaux, des moteurs de recherche et des smartphones pour créer un écosystème publicitaire cohérent… mais hautement intrusif.
ExpressVPN intervient précisément à ce niveau : en masquant votre adresse IP et en chiffrant votre connexion, il empêche les sites et les plateformes de relier vos activités entre elles. Les régies ne peuvent plus suivre vos déplacements d’un site à l’autre, ni associer vos recherches à un profil unique. Le service bloque également les traqueurs et les domaines publicitaires connus grâce à ses filtres réseau intégrés, limitant considérablement l’exposition aux publicités ciblées. Sur mobile, son fonctionnement est identique : qu’il s’agisse d’une application de shopping, d’un réseau social ou d’un service de streaming, votre activité est chiffrée et votre identité préservée.
Pourquoi ExpressVPN reste une référence en matière de sécurité et de performance
Depuis plus de quinze ans, ExpressVPN s’impose comme l’un des services les plus complets du marché. Son protocole maison, Lightway, entièrement réécrit en Rust et désormais doté d’un mode Turbo, garantit une connexion rapide et stable tout en consommant peu d’énergie. Les serveurs fonctionnent exclusivement sur mémoire vive (RAM-only), une technologie baptisée TrustedServer qui efface automatiquement toutes les données à chaque redémarrage. Résultat : aucune trace d’activité n’est stockée sur disque, et la surface d’attaque pour les pirates est considérablement réduite.
ExpressVPN se distingue également par sa politique de non-journalisation, régulièrement auditée par des organismes indépendants comme KPMG ou Cure53. Ces audits confirment que le fournisseur ne conserve aucune donnée susceptible d’identifier les utilisateurs. À cela s’ajoute un réseau mondial de plus de 3 000 serveurs dans 105 pays, garantissant une connexion rapide où que l’on se trouve, ainsi qu’une capacité à contourner sans effort les géo-restrictions des plateformes de streaming.
Côté fonctionnalités, le service inclut un filtre réseau anti-traqueurs, un gestionnaire de mots de passe intégré (ExpressVPN Keys), un kill switch automatique et la possibilité de choisir manuellement entre plusieurs protocoles (Lightway, OpenVPN, IKEv2). Sa compatibilité étendue en fait une solution universelle : ordinateurs, smartphones, tablettes, routeurs ou télévisions connectées, ExpressVPN protège jusqu’à 10 appareils simultanément.
À l’occasion du Black Friday, l’abonnement de deux ans est proposé à 3,88 € par mois, avec quatre mois offerts, soit une remise de -67 %.