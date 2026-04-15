Le mécanisme est censé être simple. Le Global Privacy Control est un signal standardisé envoyé par le navigateur via l'en-tête HTTP « Sec-GPC: 1 ». Il signifie : ne vendez pas mes données. Contrairement au Do Not Track, abandonné faute de base légale, le GPC est adossé au California Consumer Privacy Act.

Selon l'audit, le serveur publicitaire de Google reçoit ce signal, puis répond en déposant quand même un cookie publicitaire nommé « IDE ». 404 Media, premier média à couvrir l'affaire, a publié des captures du trafic réseau. Le code de Meta va plus loin : il ne contient aucune vérification du signal GPC. Le script de pistage se charge, déclenche un événement de suivi et dépose un cookie, quel que soit le choix de l'internaute. Microsoft présente le même schéma sur la moitié des cas testés.