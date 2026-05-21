En tant que supporter officiel de la Coupe du monde 2026, Airbnb propose également des expériences exclusives dans six villes hôtes du tournoi.

Parmi elles, une soirée de visionnage en compagnie des anciennes joueuses américaines Abby Wambach et Julie Foudy, ou encore une session d'entraînement sur le terrain avec l'ancien sélectionneur argentin Javier Mascherano.