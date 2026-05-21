La plateforme de location de logements entre particuliers annonce une série de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de sa mise à jour estivale 2026. Airbnb veut maintenant couvrir davantage de besoins des voyageurs au-delà du seul hébergement.
Airbnb a annoncé le 20 mai 2026 sa mise à jour d'été, qui intègre plusieurs nouveaux services directement dans son application : livraison de courses à domicile, transferts aéroport, stockage de bagages, location de voitures et réservation d'hôtels boutique. L'objectif affiché est de centraliser davantage de services liés au voyage sur une seule et même plateforme.
Des services déjà actifs
Plusieurs de ces fonctionnalités sont disponibles dès aujourd'hui. En partenariat avec Welcome Pickups, Airbnb propose désormais la réservation de transferts depuis les aéroports de plus de 160 villes dans le monde, avec une réduction de 20 % sur toutes les réservations. Le stockage de bagages, lui, est assuré via Bounce, avec 15 % de réduction dans plus de 15 000 points de dépôt répartis dans 175 villes. Une option pensée pour les voyageurs qui arrivent avant l'heure d'enregistrement ou repartent après le check-out.
La livraison de courses alimentaires est également disponible dès maintenant, en partenariat avec Instacart, dans une trentaine de villes américaines. Le service permet de faire livrer des produits dans le logement loué avant même l'arrivée du voyageur ou pendant le séjour, sans frais de livraison et avec dix dollars de réduction pour toute commande d'au moins cinquante dollars. Les hôtes ont par ailleurs la possibilité de pré-approvisionner le logement avant l'arrivée du locataire.
Des hôtels et des voitures pour cet été
La location de voitures arrivera plus tard dans l'été. L'application proposera un véhicule adapté à la taille du groupe, et les nouveaux utilisateurs de ce service bénéficieront d'un crédit de 20 % applicable sur un futur séjour Airbnb.
La plateforme s'ouvre également aux hôtels boutique et aux établissements indépendants, dans vingt villes dont New York, Paris, Londres, Rome, Singapour et Madrid. Airbnb indique sélectionner manuellement les établissements référencés, en privilégiant ceux qui s'intègrent à l'identité de leur quartier. Une garantie de meilleur prix est proposée, ainsi qu'un crédit allant jusqu'à 15 % sur une future réservation de logement. Cette évolution rapproche Airbnb de plateformes comme Booking, qui mêle locations et hôtels depuis une dizaine d'années.
Des expériences footballistiques inédites
En tant que supporter officiel de la Coupe du monde 2026, Airbnb propose également des expériences exclusives dans six villes hôtes du tournoi.
Parmi elles, une soirée de visionnage en compagnie des anciennes joueuses américaines Abby Wambach et Julie Foudy, ou encore une session d'entraînement sur le terrain avec l'ancien sélectionneur argentin Javier Mascherano.